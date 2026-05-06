Neue WhiskysSpeysideVerkostungsnotiz

Tamnavulin bringt zum 60. Geburtstag die Tamnavulin 25 Year Old Diamond Anniversary Limited Edition

Diese auf 290 Flaschen limitierte Abfüllung ist um 260 Pfund in Geschäften in UK erhältlich - und wohl leider nur dort

Seit 60 Jahren gibt es die Tamnavulin Distillery – nicht durchgehend, zwischen 1995 und 2007 war sie geschlossen, mit einem kleinen Fenster im Jahr 2000. In diesem 6 Wochen langen Fenster destillierte die zu Whyte & Mackay gehörende Brennerei den Spirit für die nun erschienenen Tamnavulin 25 Year Old Diamond Anniversary Limited Edition. Dieser wurde für 20 Jahre in amerikanische Eichenfässer gelegt, um danach 5 Jahre in einem einzelnen Moscatel-Fass eine zweite Reifungsperiode zu erfahren.

Jetzt hat die Brennerei in der Speyside das Fass abgefüllt, in natürlicher Fassstärke von 51,8 vol. – allerdings wohl nur für den Markt in Großbritannien. Dort ist die Abfüllung um 260 Pfund erhältlich – in einer recht kleinen Auflage von 290 Flaschen.

Die Tasting Notes können wir Ihnen noch liefern: In der Nase findet man Aromen von Orangen, Nelken, pochierter Birne, cremiger Vanillesauce und einem Hauch Balsamico-Essig. Am Gaumen entfalten sich Noten von mit dunkler Schokolade überzogenen Rosinen, Zitrusfrüchten, Heidehonig und süßer Lakritze, gefolgt von Aromen von Mandarine, gerösteter Haselnuss und einer Schokoladen-Karamell-Ganache im Finish.

Anm.: Titelbild durch AI generativ erweitert mit Firefly Fill & Expand

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SourceOne More Dram
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