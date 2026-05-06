Tamnavulin bringt zum 60. Geburtstag die Tamnavulin 25 Year Old Diamond Anniversary Limited Edition

Seit 60 Jahren gibt es die Tamnavulin Distillery – nicht durchgehend, zwischen 1995 und 2007 war sie geschlossen, mit einem kleinen Fenster im Jahr 2000. In diesem 6 Wochen langen Fenster destillierte die zu Whyte & Mackay gehörende Brennerei den Spirit für die nun erschienenen Tamnavulin 25 Year Old Diamond Anniversary Limited Edition. Dieser wurde für 20 Jahre in amerikanische Eichenfässer gelegt, um danach 5 Jahre in einem einzelnen Moscatel-Fass eine zweite Reifungsperiode zu erfahren.

Jetzt hat die Brennerei in der Speyside das Fass abgefüllt, in natürlicher Fassstärke von 51,8 vol. – allerdings wohl nur für den Markt in Großbritannien. Dort ist die Abfüllung um 260 Pfund erhältlich – in einer recht kleinen Auflage von 290 Flaschen.

Die Tasting Notes können wir Ihnen noch liefern: In der Nase findet man Aromen von Orangen, Nelken, pochierter Birne, cremiger Vanillesauce und einem Hauch Balsamico-Essig. Am Gaumen entfalten sich Noten von mit dunkler Schokolade überzogenen Rosinen, Zitrusfrüchten, Heidehonig und süßer Lakritze, gefolgt von Aromen von Mandarine, gerösteter Haselnuss und einer Schokoladen-Karamell-Ganache im Finish.