Freitag, 27. Februar 2026, 13:42:36
SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Zwei aus Tamnavulin – und aus (fortifizierten) Rotweinfässern

"Passabel" und "gut" werden die beiden Abfüllungen aus der Speyside-Brennerei bewertet...

Mit einem kleinen Tamnavulin-Tasting gesellt sich Serge Valentin heute in den Reigen der Nachrichten auf Whiskyexperts (wussten Sie übrigens, dass es bereits mehr als 24.000 davon sind?). Es geht um eine Originalabfüllung mit einem Finish in einem Portwein-Fass (also fortifiziertem Rotwein), und eine unabhängige Abfüllung aus einem Ex-Chianti-Fass. Und das hat diesmal in der Verkostung die Nase vorne:

AbfüllungPunkte

Tamnavulin ‘Port Cask Edition’ (40%, OB, +/-2024)78
Tamnavulin 10 yo (46%, Living Souls, ex-Chianti wine cask, 2025)83

