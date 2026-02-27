Neu: Macallan Distil Your World Paris

Nach New York, London, Mexico und Hong Kong geht es jetzt in der Distil Your World Serie von Macallan nach Paris: Der neue Macallan Distil Your World Paris ist gestern am Abend offiziell vorgestellt worden (erste Anzeichen von ihm gab es bereits im Mai 2025). Er wurde so wie die anderen Ausgaben in Kooperation mit den Roca-Brüdern (sie betreiben eines der weltbesten Restaurants in Spanien, El Celler de Can Roca) kreiert und soll den Geschmack und die Tradition französischer Küche einfangen.
Master Whisky Maker Kirsteen Campbell hat sich dazu nicht nur der traditionell verwendeten american sherry-seasoned oak casks, sherry-seasoned oak casks aus europäischer Eiche und ex-Bourbon casks bedient, sondern auch einige Cognac-Fässer verwendet, um l’art de la table, die Kunst des geschmackvollen Dinierens im Whisky einzufangen. Sie sagt:
“The Macallan has always been rooted in storytelling, and every creation we craft carries its own. This Distil Your World edition feels especially meaningful to me because of the experiences, sights and emotions I brought back from Paris. In building its flavors, I layered new ideas over the signature character of The Macallan to create something familiar, yet a little unexpected. I took a piece of Paris home with me — and this release is my personal interpretation of that journey.”
Die Tasting Notes lesen sich wie folgt:
Nose: Elegant, baked almond croissants and a perfumed (rose) aroma. Sweet nectarines, sandalwood and vanilla.
Palate: Buttered pastry and brioche, peach melba and toasted oak.
Finish: Gentle spices
Die französische Künstlerin Cassandre Montoriol hat das Etikett und die Überverpackung gestaltet.
Bleibt uns noch, den Preis zu nennen: Der Macallan Distil Your World Paris, der mit 47,2% vol. Alkoholstärke abgefüllt ist, kostet umgerechnet an die 4.000 Euro. Mehr Infos über ihn finden Sie auf der Webseite bei Macallan.
Anm.: Titelbild durch AI generativ erweitert mit Firefly Fill & Expand