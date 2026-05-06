Legends of Scotland #2 von whic: Ein Tormore für den König von Schottland

Mit einem Tormore, der zum Ende seiner zehn Jahre Reifezeit in einem Oloroso Sherry Butt gefinisht wurde, beginnt die zweite Runde der Legends of Scotland-Abfüllungen bei whic. Das Charakterprofil Kings & Queens, das damit die Bühne betritt, setzt auf Eleganz, Tiefe und Sherry-, Port- oder Weinfässer.

Mehr zum neuen Robert the Bruce „The King“ nachfolgend – im Artikel finden Sie wie immer auch die Bezugsquelle

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LEGENDS OF SCOTLAND #2: EIN TORMORE FÜR DEN KÖNIG VON SCHOTTLAND

10-jähriger Tormore mit Oloroso Sherry Butt Finish eröffnet das Kings & Queens Profil

Bremen, 06.05.2026

Die limitierte Whisky-Serie Legends of Scotland von whic und Signatory Vintage geht in die zweite Runde. Nach dem gelungenen Auftakt mit William Wallace widmet sich das neue Release dem schottischen König Robert the Bruce – einem Herrscher, der seine Krone nicht erbte, sondern trotz Rückschlägen mit Geduld und Entschlossenheit erkämpfte.

Mit Robert the Bruce „The King“ eröffnet die Serie ihr zweites Charakterprofil: Kings & Queens. Der 10-jährige Speyside Single Malt aus der Tormore Distillery erhielt sein Finish in einem einzelnen 1st Fill Oloroso Sherry Butt und vereint damit den nussig-süßen Hausstil der Brennerei mit der intensiven Arbeit des Sherryfasses.

Neben dem warmen Ockerton resultieren daraus vielschichtige Frucht- und Nussnoten: samtiges Pflaumenmus, geröstete Walnüsse, feinherber Kakao und frisch gebackener Apfelkuchen prägen den Charakter. Leder und pikanter Rosa Pfeffer setzen dem Profil die Krone auf, während der lange Nachklang mit Crème brûlée und warmen Backgewürzen zum Verweilen einlädt.

Abgefüllt in perfekter Trinkstärke von 46% Vol., ohne Farbstoff und ohne Kühlfilterung, bleiben alle 895 Flaschen dem Charakter des einzelnen Fasses treu. Dank des fairen Preises eignet sich der Single Malt besonders für gesellige Abende mit Freunden. Er ist ab sofort exklusiv bei whic verfügbar unter: https://whic.de/legends-of-scotland

„Jedes Charakterprofil hat seinen eigenen Geschmackskosmos – und Kings & Queens steht für Eleganz und Tiefe aus den feinsten Fässern. Dieser Tormore verkörpert das auf den Punkt. Und das Beste: Bei dem Preis fällt es leicht, die Flasche mit Freunden zu teilen statt sie ins Regal zu stellen.“ Arne Wesche, Gründer von whic

Über die Serie Legends of Scotland

Von den nebelverhangenen Highlands bis zu den sturmgepeitschten Inseln – Schottlands Historie ist geprägt von Mut, Konsequenz und Handwerkskunst. Die Legends of Scotland fangen diesen epischen Spirit in einer Sammlung charaktervoller Drams ein, von denen jeder in einer wahren Geschichte verwurzelt ist.

Diese Serie ist eine Reise durch die Zeit: erbitterte Schlachten, hart erkämpfte Kronen und die Menschen, die eine Nation formten. Drei markante Charakterprofile gilt es zu erkunden.

Rebels & Warriors

Geprägt von Klarheit, Balance und klassischer Bourbonfassreifung

Geprägt von Klarheit, Balance und klassischer Bourbonfassreifung Kings & Queens

Definiert durch Eleganz, Tiefe und feinste Sherry-, Port- oder Weinfässer

Definiert durch Eleganz, Tiefe und feinste Sherry-, Port- oder Weinfässer Fields of Fate

Entscheidende Momente und rauchige Malts – kühn, intensiv und vom Schicksal geformt

Whiskys, in perfekter Trinkstärke von 46% Vol. abgefüllt und geschaffen um gesammelt und an entspannten Abenden geteilt zu werden: ausdrucksstark und dennoch zugänglich.