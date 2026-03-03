Pernod Ricard Deutschland mit Frühjahrspromotions im Handel

Pernod Ricard Deutschland begrüßt den Frühling mit Promotions, die ab März im Handel in Deutschalnd erhältlich sein werden bzw. sind. Die Infos der Frühjahrspromotions von Pernod Ricard Deutschland haben wir auf unseren Schwerpunkt Whisky komprimert – hier die heutige Presseaussendung von Pernod Ricard Deutschland:

Frühjahrspromotions im Handel

Mit dem Start in den März läutet Pernod Ricard Deutschland die diesjährigen Frühjahrspromotions ein. Mehrere starke Marken des vielfältigen Portfolios setzen auf limitierte Designs und On-Pack-Angebote, die für zusätzliche Kaufimpulse sorgen und den Saisonstart am POS unterstützen.

Jameson: WM-Feeling für alle mit kostenlosem WM-Quiz

Passend zur bevorstehenden Fußball-WM sorgt Jameson für spielerische Aktivierung am POS. Unter dem Motto „WM ist, wenn alle zu Experten werden“ enthält die Aktionsflasche ein gratis WM-Quiz, das zum Mitraten und gemeinsamen Genießen einlädt und für zusätzliche Interaktion im Handel sorgt. Entwickelt wurde das Kartenspiel in Kooperation mit dem Partner 11FREUNDE, mit dem Jameson bereits erfolgreiche Projekte, wie etwa ein deutschlandweites Kneipenquiz, umgesetzt hat.

Ballantine’s Gorillaz Edition

Ballantine’s sorgt mit einer Zusammenarbeit auf höchstem Kreativniveau für ein besonderes Highlight: Die Ballantine’s Gorillaz Edition verbindet Musik, Popkultur und Whiskygenuss. Die Sonderedition zeigt eine exklusive Illustration von Jamie Hewlett, Gorillaz Co Founder und Künstler, die die Bandmitglieder Murdoc Niccals, 2D, Russel Hobbs und Noodle in einem neuen Look zeigt. Ein starkes Sammlerstück, das visuell den Ton im Regal angibt und Impulse für Musik- wie Whiskyfans gleichermaßen liefert.

Über die Frühjahrspromotions

Die diesjährigen Frühjahrspromotions setzen auf nachhaltige Mehrwerte, limitierte Designs und interaktive On-Pack-Angebote. Sie schaffen starke Kaufanreize und stärken pünktlich zum Start in die warme Jahreszeit die Sichtbarkeit der Marken am POS.