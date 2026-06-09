Eine Personalie bei Pernod Ricard Deutschland ist heute bekannt geworden: Christian Schneider ist seit 1. Juni Head of Key Account Management und Trade Marketing Off-Trade – als Nachfolger von Wolf Geiling-Rasmus.

Infos und ein Statement zum Wechsel hat uns Pernod Ricard Deutschland für Sie zur Verfügung gestellt:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Christian Schneider ist neuer Head of Key Account Management und Trade Marketing Off-Trade bei Pernod Ricard Deutschland

Zum 1. Juni hat Christian Schneider die Position des Head of Key Account Management & Trade Marketing Off-Trade bei Pernod Ricard Deutschland übernommen. In dieser Funktion verantwortet er die strategische Weiterentwicklung der Bereiche Key Account Management und Trade Marketing im Off-Trade und berichtet direkt an Marc Mirgel, Commercial Director Pernod Ricard Deutschland. Er folgt auf Wolf Geiling-Rasmus.

Christian Schneider

Christian Schneider verfügt über rund 15 Jahre Erfahrung im Off-Trade der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Nach verschiedenen Führungs- und Vertriebsfunktionen bei Danone Waters wechselte er 2020 zur Lavazza Group. Dort war er zunächst als Customer Group Manager Retail tätig und verantwortete zuletzt als Head of Key Accounts Retail die strategische Zusammenarbeit mit führenden Handelsunternehmen im deutschen Einzelhandel.

In seiner neuen Rolle wird Schneider die Verzahnung von Vertrieb und Trade Marketing weiter stärken und gemeinsam mit seinem Team nachhaltige Wachstumsimpulse im Off-Trade setzen.

Marc Mirgel, Commercial Director Pernod Ricard Deutschland: