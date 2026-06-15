Serge verkostet: Ein kleines Duo aus der Dalmore Distillery

Etwas weniger im Fokus der Whisky-Fachwelt scheint Dalmore in den letzten Jahren gestanden zu haben, merkt Serge Valentin zu Beginn seiner heutigen Verkostung an. Für diese Brennerei steht in erster Linie der Master Blender Richard Patterson. Sein Spitzname „The Nose“ erhielt nicht für sein markant-ausgeprägtes Riechorgan. Sondern für die beeindruckenden Ergebnisse, die er dank seiner Nase im Berich des Blendens erzielte, und immer noch erzielt. Zudem sei er dafür bekannt, so Serge, einen vierzigjährigen Single Malt auf dem Teppich verschüttet zu haben. Des weiteren sei er wohl die einzige Persönlichkeit der Whisky-Welt, die es je gewagt hat, Krawatte und Einstecktuch farblich aufeinander abzustimmen. Und ist zusätzlich wohl noch, wie wir bei Wikipedia lesen, der einzige Master Blender, der je in einem Manga aufgetreten ist.

Anyway. Die Verkostung des Tages auf Whiskyfun bilden heute zum einen der Dalmore 17 yo. Die Abfüllung kam Anfang des Jahres neu auf den Markt (wir berichteten). Das Tasting komplementiert ein 11 Jahre alter, in einem first filled Burgundy cask gereifter Dalmore, den die unabhängige Abfüller Hart Brothers 2023 abfüllten. Ganz im Stil von Dalmore gehalten, und ein echter Genuss sei die 17-jährige Brennerei Abfüllung, sagt Serge. Und auch beim Indie-Dalmore am Ende fügte sich alles genau so, wie es sollte. Und deshalb werden diese Malts auch so bewertet:

Abfüllung Punkte