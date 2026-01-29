Donnerstag, 29. Januar 2026, 12:46:37
Neu in der Core Range: Dalmore 17yo

Nach dem Launch in UK wird die Abfüllung auch in anderen Märkten erhältlich sein - sie ist permanenter Teil der Core Range

Die Destillerie Dalmore hat gestern einen neuen Whisky in der Core Range vorgestellt: Der Dalmore 17yo reifte zunächst in amerikanischen ex-Bourbonfässern, bevor er zur Nachreifung in drei verschiedene Typen von Sherryfässern von González Byass gelegt wurde: Aposteles, Matusalem und Amoroso-Oloroso. Die neue Abfüllung wurde gestern in UK vorgestellt und ist momentan auch nur dort erhältlich (UVP 175 Pfund), wird aber sukzessive in andere Märkte ausgerollt werden (zum deutschen Release wird es dann wohl auch eine offizielle Pressemitteilung geben). Für europäische Märkte wird der Preis dann wohl um 200 Euro liegen.

Der Dalmore 17yo wird in der Nase Orangennoten, Gartenfrüchte und Holzwürze bringen, am Gaumen dann Orangenmarmelade, süßen Toffee, pochierte Birnen und Waldfrüchte, um dann in einem Finish mit Orangen, die in dunkle Schokolade getaucht wurden, getrocknete Früchte und Anklänge von Muskat und Zimt zu enden.

Präsentiert wird der mit 42% vol. Alkoholstärke abgefüllte Dalmore 17yo in einer purpurfarbenen/violetten Box mit Magnetverschluss – die Flasche fügt sich in das Design der anderen Flaschen der Core-Range ein.

SourceMaster of Malt Blog
