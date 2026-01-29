Serge verkostet: Ein halbes Dutzend Glen Scotia

Heute geht es bei Serge Valentin nach Campbeltown, genauer gesagt zu einer Brennerei, die vor kurzem ihren Master Distiller an China „verloren“ hat: Glen Scotia. Bis auf den letzten Whisky, der schon 1992 destilliert wurde, sollten also alle unter der Ägide von Iain McAlister entstanden sein, die 12 Jahre bei Glen Scotia währte.

Zwei der Whiskys können keine 80 Punkte erreichen – und besonders bemerkenswert ist der Glen Scotia von Gordon & MacPhail, der 2003 abgefüllt wurde – der ist nämlich laut Serge in der Verkostung ein glatter Durchfaller (aber die Tasting Notes sind wenigstens höchst amüsant). Ja, es gab Zeiten, in denen Glen Scotia nicht den Ruf hatte, den es zur Zeit (mit Recht) hat – denken wir nur an die berühmt-berüchtigten „Disco Cow“-Abfüllungen…:

