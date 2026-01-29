Über den Importeur Salud kommen in den nächsten Tagen drei neue Abfüllungen der taiwanesischen King Car Distillery nach Österreich: ein 15 Jahre alter Kavalan Single Malt und zwei Kavalan Peatist, getorfte Bottlings aus jeweils Oloroso- und Bourbonfässern.

Was es über die neuen Kavalan Whiskys zu erzählen gibt, hat uns Salud übermittelt. Bitte beachten Sie, dass die drei Bottlings auf 120 und jeweils 90 Flaschen für den österreichischen Markt limitiert sein werden:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Drei neue Kavalan-Abfüllungen für Österreich

Kavalan 15 yo Single Malt Whisky (2025 Edition)

Eine Hommage an die Subtropen: Kavalan präsentiert die exklusive 15 yo Single Malt Whisky 2025 Edition

Salud Spirits GmbH, der offizielle Importeur für Österreich, kündigt die bevorstehende Ankunft einer besonderen Rarität an: den Kavalan 15 yo Single Malt Whisky in der 2025 Edition. Dieser Whisky ist eine Hommage an die subtropische Essenz Taiwans und wurde von den tropischen Fruchtaromen der Insel inspiriert.

Die Reifung erfolgte in einer sorgfältigen Auswahl aus handverlesenen Ex-Bourbon-, Oloroso-Sherry-, Ruby Portwein- und Puncheonsfässern. Das Ergebnis ist eine harmonische Mischung in Small Batches, die ein reiches Bouquet von Karamell, Schokolade und kandierten Früchten offenbart.

Diese Edition ist streng limitiert und unterstreicht ihren exklusiven Charakter durch die geringe Verfügbarkeit. Für den österreichischen Markt sind maximal 120 Flaschen vorgesehen. Neben der Standardgröße wird dieses Produkt auch in einer sehr begrenzten Auflage als 50cl Edition erhältlich sein.

Kavalan Peatist Ex-Bourbon Cask

Torf trifft Tropen: Kavalan erweitert die Peatist Serie um das exklusive Ex-Bourbon Cask

Mit der Einführung des Kavalan Peatist Ex-Bourbon Cask erreicht die Kunst der Geschmackserkundung eine neue Stufe. Diese getorfte Linie in Fassstärke ist hervorragend auf het subtropische Klima Taiwans abgestimmt en vereint leichte Raucharomen mit raffinierten Holztönen und Vanille.

Destilliert aus getorfter Gerste und gereift in ausgewählten amerikanischen Bourbonfässern, bietet dieser Whisky ein Gaumenprofil von samtigem Vanille-Butterkuchen und tropischen Früchten. Der Name Peatist symbolisiert dabei Kavalans Leidenschaft, Grenzen bei der Suche nach neuen Geschmacksprofilen zu überschreiten.

Salud Spirits GmbH bringt diese Exklusivität in Kürze nach Österreich. Aufgrund der hohen Nachfrage und der handwerklichen Herstellung ist die Menge auf maximal 90 Flaschen für ganz Österreich begrenzt. Sammler können sich zudem auf eine Kleinstauflage in der 50cl Version freuen.

Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask

Intensive Komplexität: Das neue Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask erscheint in Österreich

Salud Spirits GmbH präsentiert stolz den neuesten Zuwachs der getorften Kavalan-Linie: das Peatist Oloroso Sherry Cask. Dieser außergewöhnliche Whisky reifte in feinsten spanischen Oloroso Sherryfässern aus dem berühmten Sherrydreieck.

Die Komposition besticht durch das Zusammenspiel von rauchigem Torf, dunklen Trockenfrüchten und den für Kavalan charakteristischen tropischen Noten wie Ananas und Mango. Im Abgang zeigen sich komplexe Anklänge von Schokolade, Kaffee und Nuss. Der Begriff Peatist steht hierbei für die Hingabe der Macher, ähnlich einem Künstler oder Aktivisten, die Welt des Whiskys neu zu definieren.

Dieses Produkt ist für Kenner in Österreich in Kürze verfügbar, jedoch ist die Zuteilung äußerst strikt: Es werden maximal 90 Flaschen über den österreichischen Importeur ausgeliefert. Ergänzend dazu sind limitierte Kontingente der 50cl Edition verfügbar.