Die Schlumberger Vertriebsgesellschaft wird auf der Whiskymesse The Village, die am kommenden Wochenende in Nürnberg stattfindet, sechs ausgewählte Premium-Abfüllungen vorstellen, die auf der Messe am Schlumberger Stand verkostet werden können.

Alle Informationen und Details zu diesen sechs Bottlings finden Sie folgend. Nach der Vorstellung der Abfüllungen finden Sie zu jeder im weiteren Verlauf jeweils mehr Details zu den Bottlings:

Schlumberger präsentiert Sechs neue Premium-Abfüllungen zur Village Messe Nürnberg

Pünktlich zur Village Messe in Nürnberg freuen wir uns, Ihnen gleich sechs neue hochklassige Abfüllungen unserer Partner aus Taiwan und Schottland vorstellen zu dürfen – sorgfältig ausgewählt, teilweise exklusiv für den deutschen Markt und für jeden Gusto etwas dabei!

Kavalan 15 Jahre Single Malt

Die erste Abfüllung (außer Single Casks) der Destillerie in dieser Alterstufe, geprägt von tropischer Frucht, Tiefe und Balance.

Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask

Fein dosierter Torfrauch trifft auf die dunkle Frucht und Würze spanischer Oloroso-Sherryfässer.

Kavalan Peatist Ex-Bourbon Cask

Getorfter Kavalan in Fassstärke, gereift in Ex-Bourbonfässern mit Fokus auf Vanille, tropische Frucht und Eleganz.

Kavalan Solist Madeira Cask – City Edition Düsseldorf

Einzelfassabfüllung zum 15-jährigen Jubiläum von King Car Germany, exklusiv mit speziellem City-Edition-Etikett.

Mac-Talla Limited Edition Red Wine Cask – German Fairs Exclusive

Kräftiger Islay Single Malt, gereift in Rotweinfässern, exklusiv abgefüllt für deutsche Fachmessen.

Càrn Mòr Strictly Limited Clynelish 2014 – German Exclusive

Ein handverlesenes Einzelfass aus dem Hause Morrison, ausgewählt von unserem Whisky-Team, abgefüllt nach 11 Jahren mit 55,6 % vol.

Alle Abfüllungen sind am Schlumberger Stand in Nürnberg vom 6.-8. Februar zu verkosten.

Kavalan 15 Jahre Single Malt

Der älteste Kavalan bisher

Mit dem Kavalan 15 Jahre Single Malt Whisky präsentiert die taiwanesische Destillerie – außerhalb von Single Casks – erstmals einen Single Malt dieser Altersstufe. Die Abfüllung markiert einen wichtigen Meilenstein für Kavalan und unterstreicht eindrucksvoll, wie kontrollierte Reifung unter subtropischen Bedingungen zu außergewöhnlicher Tiefe und Komplexität führen kann. Der 15-jährige Single Malt ist eine Hommage an die aromatische Vielfalt Taiwans. Gereift in handverlesenen Ex-Bourbon-, Oloroso-Sherry-, Ruby-Portwein- und Puncheon-Fässern, wird der Whisky in Small Batches vermählt, um Balance, Struktur und Ausdruck optimal aufeinander abzustimmen. Trotz seines Alters bleibt der Stil klar Kavalan-typisch: kraftvoll, fruchtbetont und zugleich elegant ausbalanciert.

Verkostungsnotizen:

Farbe: Goldenes Karamell.

Nase: Aromen von Karamell-Apfelmousse, Schokolade, Walnuss-Zimtschnecken und cremigem Popcorn. Dazu feine Nuancen von getrockneten Mandarinenschalen und Pflaumen. Die Süße von Toffee und schwarzen Datteln verleiht der Nase eine warme, einladende Tiefe.

Gaumen: Üppige Zitrusaromen von Bergamotte, Zitrone, Orange und Grapefruit treffen auf getrocknete Cranberries, Rosinen und Longan. Daraus entwickeln sich samtige Eindrücke von dunklem Schokoladeneis sowie Karamell-Walnuss-Kaffee-Mousse. Der Gesamteindruck ist kraftvoll, vielschichtig und harmonisch.

Finish: Warm und anhaltend, geprägt von holzigen Gewürznoten mit einem feinen Zimtakzent.

Der Whisky wird mit harmonischen 43,00 % vol. und ohne Zusatz von Farbstoffen abgefüllt

Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask

Mit der Peatist-Serie schlägt Kavalan ein neues Kapitel auf und zeigt, wie gekonnter Torfeinsatz unter subtropischen Bedingungen aussehen kann. Statt auf maximale Rauchintensität setzt die Destillerie auf Balance: Torf dient hier als aromatischer Kontrapunkt, nicht als dominierende Kraft. Der Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask ist exakt auf das Klima Taiwans abgestimmt und verbindet sanfte Rauchigkeit mit Fruchtfülle und Tiefe.

Gereift in ausgewählten spanischen Oloroso-Sherryfässern aus dem klassischen Sherry-Dreieck, vereint diese Abfüllung die für Oloroso typischen Aromen dunkler Trockenfrüchte mit den charakteristischen tropischen Noten von Kavalan. Der Name Peatist leitet sich von „Peat“ und dem englischen Suffix „-ist“ ab und steht sinnbildlich für Kavalans Anspruch, bekannte Geschmackswelten neu zu interpretieren und Grenzen bewusst zu verschieben.

Wie bei der Solist Serie handelt es sich auch bei den Peatist Abfüllungen immer um Single Casks in Fass-Stärke.

Verkostungsnotizen

Farbe: Mahagoni.

Nase: Rauchiger Torf trifft auf tropische Früchte wie Ananas und Mango. Dazu Toffee, geröstete Pflaumen und dunkle Trockenfrüchte. Feine Akzente von frischen Kräutern, Rosinen und Feigen sorgen für zusätzliche Tiefe.

Gaumen: Zitrusfrüchte und buttriges Toffee verbinden sich mit getrockneter Ananas und Mango. Die Torfnote wird von schwarzen Datteln und kandierten Pflaumen begleitet. Holzige Anklänge sowie Gewürznoten von Zimt und Nelken leiten über.

Finish: Lang und wärmend mit Eindrücken von Schokolade, Kaffee und Nuss.

Der Whisky wird in originaler Fassstärke und ohne Zusatz von Farbstoffen abgefüllt.

Kavalan Peatist Ex-Bourbon Cask

Mit dem Peatist Ex-Bourbon Cask erweitert Kavalan seine getorfte Peatist-Serie um eine Abfüllung, die den Fokus klar auf Fasscharakter und Destillenaromatik legt. Gereift in ausgewählten amerikanischen Ex-Bourbonfässern und abgefüllt in Fassstärke, zeigt dieser Whisky eindrucksvoll, wie fein dosierter Torf und subtropische Reifung miteinander harmonieren können. Destilliert aus getorfter Gerste und speziell auf das Klima Taiwans abgestimmt, verbindet der Peatist Ex-Bourbon sanfte Rauchigkeit mit raffinierten Holztönen, cremiger Vanille und den für Kavalan typischen tropischen Fruchtnoten. Der Name Peatist steht dabei sinnbildlich für Kavalans Anspruch, Torf nicht als Selbstzweck, sondern als stilbildendes Element einzusetzen – neugierig, eigenständig und jenseits klassischer Erwartungshaltungen.

Wie bei der Solist Serie handelt es sich auch bei den Peatist Abfüllungen immer um Single Casks in Fass-Stärke.

Verkostungsnotizen

Farbe: Honiggold.

Nase: Dezenter Torf, ergänzt durch reife tropische Früchte wie Mango, Banane und duftenden Longan. Dazu süße Noten von Kokoscreme, Vanille und Honig.

Gaumen: Elegant und geschmeidig mit samtigem Vanille-Butterkuchen, tropischen Früchten und warmen Holznoten. Kokosnuss und Vanillecreme verbinden sich harmonisch mit einer fein eingebundenen Rauchnote.

Finish: Lang, weich und angenehm mit anhaltender Wärme und subtiler Rauchigkeit.

Der Whisky wird in originaler Fassstärke und ohne Zusatz von Farbstoffen abgefüllt.

Kavalan Solist Madeira Cask – City Edition Düsseldorf

Mit der City Edition Düsseldorf präsentiert Kavalan eine ganz besondere Einzelfassabfüllung aus der Solist-Serie. Diese Edition wurde exklusiv zum 15-jährigen Jubiläum von King Car Germany, der deutschen Niederlassung von Kavalan in der rheinischen Metropole, aufgelegt und steht sinnbildlich für die enge Verbindung zwischen Taiwan und dem deutschen Markt.

Wie jeder Kavalan Solist ist auch diese Abfüllung ein echtes Einzelstück. Gereift in einem sorgfältig ausgewählten Madeira-Süßweinfass, vereint der Whisky die charakteristische Fruchtigkeit des Kavalan-Destillats mit der üppigen, würzigen Aromatik des Madeiraweins. Die Besonderheit der Madeira-Fässer liegt in der vorherigen Reifung unter erhöhten Temperaturen, wodurch intensive Frucht- und Karamellnoten entstehen. Nach der Belegung mit dem Destillat reifte der Whisky mehrere Jahre im subtropischen Klima Taiwans und entwickelte dabei eine beeindruckende Tiefe und Komplexität.

Die City Edition Düsseldorf steht dabei nicht nur für einen Ort, sondern für ein Jubiläum: 15 Jahre Kavalan-Präsenz in Deutschland, geprägt von Pioniergeist, Aufklärungsarbeit und dem stetigen Aufbau einer der erfolgreichsten asiatischen Whisky-Marken Europas.

Das Fass mit der Nummer D180925012C wurde mit fassstarken 57,8 % vol. abgefüllt und ist natürlich ungefiltert und ohne Zusatz von Farbstoffen. Aus dem 250 Liter fassenden Fass konnten nach gut 7 Jahren noch 195 Flaschen 0,7 Liter abgefüllt werden.

Mac-Talla Limited Edition Red Wine Cask – German Fairs Exclusive

Mit der Limited Edition Red Wine Cask präsentiert Mac-Talla eine exklusive Abfüllung, die ausschließlich für deutsche Whiskymessen aufgelegt wurde. Diese Edition verbindet die kraftvolle, unverkennbare Rauchsignatur Islays mit der fruchtbetonten Tiefe ausgewählter Rotweinfässer und richtet sich an Genießer, die Islay-Whisky jenseits klassischer Fassprofile entdecken möchten.

Der Single Malt reifte in Rotweinfässern, die zuvor hochwertige Weine beherbergten. In diesen Fässern entwickelt der markante Islay-Charakter eine neue Facette: Rauch bleibt präsent, wird jedoch von dunkler Frucht, feiner Süße und samtigen Texturen begleitet. Abgefüllt mit kräftigen 54,2 % vol., bleibt der Whisky kompromisslos, intensiv und authentisch.

Als German Fairs Exclusive ist diese Abfüllung bewusst limitiert auf ganze 600 Flaschen und ausschließlich auf Whiskymessen und bei Mac-Talla Lighthouses erhältlich – ein klares Statement für Fachpublikum und Liebhaber außergewöhnlicher Fassreifungen.

Verkostungsnotizen:

Farbe: Tiefes Rotgold

Nase: Markanter Islay-Rauch trifft auf reife Pflaumen und überreife Trauben. Dahinter entwickeln sich dunkle Fruchtnoten und ein Hauch von Weinsüße.

Gaumen: Kräftig und dicht mit Aromen von Steinobst, dunkler Schokolade und reifer Frucht. Der Rauch bleibt präsent, wird jedoch elegant von der Rotweinfassreifung eingefangen.

Finish: Lang anhaltend mit würziger Tiefe, dunkler Schokolade und nachhaltig nachklingendem Torfrauch.

Der Whisky wurde mit voluminösen 54,20 % vol. abgefüllt und ist natürlich nicht kältefiltriert und ohne Zusatz von Farbstoffen.

Càrn Mòr Strictly Limited Clynelish 2014 – German Exclusive

German Exclusive bedeutet bei Schlumberger: einzelne Fässer, die sensorisch besonders überzeugen und gezielt für den deutschen Markt ausgewählt werden. Diese Auswahl trifft das Schlumberger Whisky Team um die Keeper of the Quaich Andrea Caminneci und Thomas Plaue – mit Erfahrung, Fingerspitzengefühl und hohem Qualitätsanspruch.

Für diesen Clynelish fiel die Wahl auf ein Fass aus der Serie Càrn Mòr Strictly Limited, der unabhängigen Serie von Morrison Scotch Whisky Distillers. Die Abfüllungen dieser Reihe stammen immer nur aus 1-6 Fässern, werden nicht kühlfiltriert und nicht gefärbt und stehen für einen unverfälschten Destillerieausdruck.

Die Clynelish Distillery, gegründet 1819 nahe Brora an der Nordostküste der Highlands, ist bekannt für ihren eigenständigen Stil mit Frische, feinen salzigen Anklängen und einer charakteristischen wachsigen Textur.

Dieser Clynelish reifte seit 2014 in einem Bourbon Hogshead und wurde im November 2025 nach elf Jahren mit 55,6 % vol. abgefüllt. Das Fass ergab lediglich 265 Flaschen.

Verkostungsnotizen:

Farbe: Goldener Bernstein

Nase: Frische Orangenschale und helle Früchte treffen auf Vanille und eine feine Honigsüße. Darunter entwickeln sich zarte, würzige Akzente.

Gaumen: Samtig und ausgewogen mit Noten von Zitrusfrüchten, Vanille und hellen Obstnoten. Die Textur wirkt weich und cremig, begleitet von subtiler Würze.

Finish: Anhaltend, frisch und harmonisch, mit Zitrusanklängen und einer angenehmen honigsüßen Wärme.

