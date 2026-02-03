Der Importeur und Distributor Whiskymax bereichert das Irish Whiskey Angebot in Deutschland mit zwei weiteren Bottlings von W.D. O’Connell: Ihr 15 Jahre alter Single Grain Whiskey wurde bei den Irish Whiskey Awards zum Irish Single Grain of the Year, und Batch #1 der neuen PX Series ist ein zweifach destillierte Single Malt aus der Great Northern Destillerie, der in ausgewählten Bodegas Fernando Castilla PX-Fässern reifte.

Beide Abfüllungen sind ab sofort im Fachhandel und bei Fassmeister erhältlich, hier alle Details:

Neues und Ausgezeichnetes von W.D. O’Connell: Whiskymax stellt Irish Single Grain des Jahres 2025 sowie Batch #1 der neuen PX Series vor

Qualität bekommt einen Preis – dieses leicht abgewandelte Sprichwort steht für die neueste Abfüllung von W.D. O’Connell, nämlich für seinen 15 Jahre alten Single Grain Whiskey, der Ende des vergangenen Jahres bei den Irish Whiskey Awards zum Irish Single Grain of the Year gekürt wurde.

Der Whiskey aus der Cooley-Brennerei reifte über ein Jahrzehnt lang in Bourbon-Fässern, bevor er ein vierjähriges Finish in einem Refill Oloroso-Butt erhielt. Das auf 240 Flaschen limitierte Single Cask Bottling wurde als Cask Strength mit 62,5% Vol. abgefüllt.

Darüber hinaus ist nun Batch #1 der neuen PX Series erschienen:

Der zweifach destillierte Single Malt aus der Great Northern-Brennerei reifte in ausgewählten Bodegas Fernando Castilla PX-Fässern. Abgefüllt wurden 1200 Flaschen mit 50% Vol. Eine sorgfältige Kombination von Fässern mit unterschiedlichem Pedro-Ximénez-Einfluss sorgt für Noten von Trockenfrüchten, warmen Gewürzen und Sherry.

Beide Abfüllungen sind ab sofort im Fachhandel oder unter https://www.fassmeister.com/c/weitere-whisk-e-ys/w-d-o-connell-whiskey-merchants erhältlich.