Ardbeg Ten Years Old Cask Strength kommt im Februar 2026! (mit Video)

Eine gute Nachricht für Freunde der Islay-Brennerein Ardbeg: Der von uns bereits im September des Vorjahres auf der TTB-Datenbank entdeckteArdbeg 10 Cask Strength wird Ende Februar als Committee Abfüllung erscheinen, und zwar genau am 25. Februar 2026 in Österreich (der deutsche Termin sollte nicht anders sein. Er bietet 61,7% vol. Alkoholstärke und damit wahrscheinlich „Ardbeg on stereoids“. Kosten wird er 85 Euro.

Am Nachmittag haben wir die offizielle Pressemitteilung dazu von Ardbeg Deutschland erhalten – wir reichen sie hier nach:

ARDBEGS IKONISCHER TEN… ERSCHEINT IN FASSSTÄRKE

Die Islay-Destillerie verwöhnt die treue Fangemeinde mit Wunsch-Whisky

München / Islay 4. Februar 2026. Ardbegs treue Fangemeinde – das Committee – wünscht sich seit zwei Jahrzehnten eine Edition des rauchigen Klassikers Ardbeg Ten – in Fassstärke. In Kürze erfüllt die ultimative Islay-Destillerie diesen Wunsch und präsentiert eine limitierte Edition abgefüllt mit 61,7 Vol. Prozent Alkohol. Bereits mit einem höheren Alkoholgehalt in handverlesenen Fässern gereift, verleiht diese Abfüllung Ardbegs klassisch-torfigen Aromen eine unvergleichliche Intensität.

Seit über 200 Jahren stellt Ardbeg auf der abgelegenen schottischen Insel Islay Whisky her und zählt zu den rauchigsten und torfigsten Malt-Whiskys der Welt. Der Ardbeg Ten gilt als Flaggschiff der Destillerie und ist bei den treuen Anhängern, den Committee Mitgliedern, seit jeher der ultimativ-rauchige Favorit. Im Jahr 2003 erschien eine rare und sehr begehrte Sonderedition vom Ten in Fassstärke in Japan. Seither steht solch eine Abfüllung auf der Wunschliste vieler Fans ganz oben.

Ardbegs Whisky-Macher um Dr. Bill Lumsden setzten sich deshalb das Ziel, diese Edition für das Ardbeg Committee neu zu erschaffen. Sie füllten ausgewählte amerikanische Bourbonfässer und darunter einige experimentelle Fässer mit unverdünntem New-Make-Destillat. Das Ergebnis ist ein Ardbeg von unglaublicher Intensität: Reiche Aromen von Teer und Meeresgischt vermischen sich mit sanft-süßen Geschmacksnoten. Diese rare Edition des Ten wurde mit 61,7 Vol. % Alkohol abgefüllt – dem höchsten Alkoholgehalt eines Committee Releases bislang.

Ardbeg Ten Cask Strength ist die erste Committee Abfüllung, die unter Leitung der neuen Co-Vorsitzenden, Master Blenderin Gillian Macdonald und Destillerie Managerin Bryony McNiven, vorgestellt wird. Gillian sagt: „Ein Ardbeg Ten in Fassstärke honoriert besonders den klassischen Stil der Destillerie. Dr. Bill und ich haben Fässer ausgewählt, die, hochprozentig gereift, unsere typischen Aromen und eine neue Intensität vereinen. Ich denke, die Committee Mitglieder werden es schätzen und diejenigen, die eine Flasche ergattern entdecken Noten von Toffee und Teer, Fenchel und Meeresgischt sowie süße, Schornsteinnoten mit Torfmoos, Malz und geräuchertem Zimt. Ein unvergesslicher Dram zu Ehren unseres Committees!“

Bryony sagt:

„Ardbeg Ten Cask Strength wurde so lange gewünscht. Es ist fantastisch, ihn endlich mit dem Committee teilen zu können. Was für ein Dram – eine perfekte Balance aus Holzrauch, Zitrussüße und Salz.“

Die Edition des Ardbeg Ten in Fassstärke erscheint für Mitglieder des Ardbeg Committees exklusiv und ist ab dem 25. Februar 2026 online und in den Ardbeg Embassies in limitierter Auflage erhältlich. Die Anmeldung zum Ardbeg Committee ist kostenfrei möglich unter www.ardbeg.com/de-de/committee. Eine kleine Anzahl an Flaschen wird es auch im Ardbeg Destillerie-Shop auf Islay geben.

Ardbeg Ten Cask Strength ist ab dem 25. Februar limitiert für 85€ (UVP) erhältlich.

Verkostungsnotiz Ardbeg Ten Cask Strength

Farbe: Blasses Gold

An der Nase: Kräftig, erdig, rauchig und würzig, mit einer wunderbaren Kombination aus Toffee und Teer, Bahnschwellenduft, Kaffeesatz und Meeresgischt. Dezente Noten von Vanille und Limette behaupten sich gegen den Rauch. Ein paar Tropfen Wasser setzen klassische Ardbeg-Noten wie Fenchel und Lagerfeuer-Glut frei.

Am Gaumen: Vollmundig mit deutlicher Würze – auf der Zunge überrascht der Ardbeg Ten Cask Strength mit intensiver Süße, die an geräucherten Zimt und Paprikapulver erinnert. Es folgt eine mächtige Welle rauchiger Noten – wie Ruß, Teer, Holzbahnschwelle, Torfmoos und Holzrauch. Die Rauchigkeit ist stets in Balance mit sanften, malzigen Keksaromen.

Nachhall: Menthol und fast kühlend, mit Anklängen von Eukalyptus und antiseptischen Lutschpastillen.

Ardbeg ist mit 61,7 Vol. % Alkohol abgefüllt, nicht kühlgefiltert und nicht gefärbt.