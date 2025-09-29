Montag, 29. September 2025, 14:22:39
TTB-Neuheit: Ardbeg Ten Cask Strength

Diese Abfüllung wird wohl 2026 als Committee Exclusive Bottling erscheinen

Eine spannende sich ankündigende Abfüllung können wir zum Start der neuen Woche Ihnen mal wieder präsentieren. Denn in der us-amerikanischen TTB-Datenbank sind die Label der Ardbeg Committee Exclusive 2026 Abfüllung aufgetaucht. Der Klassiker aus dem Portfolio der Islay-Brennerei, Ardbeg Ten, wird in Fassstärke erscheinen, und als Ardbeg Ten Cask Strength für die Mitglieder des Ardbeg Committees erhältlich sein. Mit 61,7 % Vol. und ohne Kühlfiltrierung wird der Malt in die Flaschen kommen, deren Label so aussehen:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf. 
