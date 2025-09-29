Bruichladdich mit The Grace Vineyard Cask Series für den chinesischen Markt

Die Verwendung von Weinfässern für Reifung ihres Malts finden wir bei Bruichladdich recht häufig.Gerne greift die Islay-Brennerei auf diese Casks zurück. Nun erscheint erstmals ein Whisky der Destillerie, der in chinesischen Wein-Fässer lagern durfte, sie kommen vom chinesischen Boutique-Weingut Grace Vineyard. Die Bruichladdich The Grace Vineyard Cask Series erscheint exklusiv auf dem chinesischen Markt. Diese besteht aus einem 9 Jahre, einem 15 Jahre und eine 21 Jahre alten Single Malt, die in Rotwein-Casks des Weinguts ein Finish erhielten.

The Grace Vineyard Cask Series 9 Year Old stammt aus Malt des Jahrgang 2015, der in First Fill Bourbon Fässern reifte. Das Finish ergänzt den Whisky mit Noten von Schwarzkirsche, dunklen Beeren und Waldfrüchten. Auch wenn mit 63 % vol. abgefüllt, soll er „unglaublich weich und zugänglich“ bleiben. Der Preis beträgt 980 RMB (in etwa 118 Euro).

The Grace Vineyard Cask Series 15 Year Old stammt ursprünglich aus einem einzigen Fass second-fill Syrah und wurde mit 56 % vol. abgefüllt. Er soll reife Pflaumen- und Aprikosennoten mit den natürlichen Ölen des ungetorften Whiskys vereinen und kostet 1.780 RMB (ca. 218 €).

The Grace Vineyard Cask Series 21 Year Old ist die Älteste Abfüllung der Reihe. Der Malt des Jahrgangs 2003 lagerte zunächst in einem second-fill oloroso Sherry hogshead, um dann noch in Grace Vineyard Chairman’s Reserve casks zu reifen. Das Ergebnis zeichnet sich durch kräftige Noten roter Früchte und warme Gewürze mit einer subtilen mineralischen Note aus. Der Preis beträgt 2.800 RMB (ungefähr 335 US-Dollar).

Douglas Taylor, CEO der Bruichladdich Distillery, sagte:

“This collaboration represents a meeting of minds, rooted in place and driven by a shared passion for innovation. We’re well known for our experimentation with wine cask influence, and to work with a winery like Grace Vineyard – who are reshaping the narrative around Chinese wine on the global stage – feels a compelling next step.”

Judy Chan, CEO von Grace Vineyard, fügte hinzu: