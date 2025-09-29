Die Tamnavulin Port Cask Edition, die wir Ihnen bereits vorstellten, erreicht nun Dank der Mack & Schühle AG den deutschen Markt und ist ab sofort im deutschen Fachhandel und im Onlinehandel erhältlich. Mehr in der Pressemitteilung in der Mack & Schühle AG:

Mack & Schühle AG bringt die Tamnavulin Port Cask Edition auf den deutschen Markt

Credits: Cro & Kow

Berlin, September 2025. Die Tamnavulin Port Cask Edition vereint die traditionelle Reifung in amerikanischen Eichenfässern mit einem besonderen Finish in 10-Jahre-alten Tawny-Portweinfässern aus dem Douro-Tal in Portugal. Dieses Double-Cask-Prinzip verleiht dem Whisky eine reiche, ausbalancierte Aromatik mit starkem, langanhaltendem Abgang. Tamnavulin Port Cask Edition ist ab sofort im deutschen Fachhandel und im Onlinehandel erhältlich.

Tamnavulin Port Cask Edition

Credits: Cro & Kow

Tasting Notes

Farbe: Tiefes Mahagoni

Aromatik: Reife rote Beeren, Pflaumen, dunkle Schokolade, Rosensirup, süßes Gebäck und würzige Orange

Geschmack: Üppige Noten von honigweich gedünsteten Birnen, Beerenkompott, Trockenfrüchten und cremigem Karamell, gefolgt von einem nussigen Abgang

Alkoholgehalt: 40% Vol.

UVP: 27,99 Euro

Über Tamnavulin Single Malt Whisky

Die schottische Whiskymarke Tamnavulin aus der Speyside-Region ist für ihre weichen & fruchtigen Single Malts bekannt und entstammt der 1966 erbauten Whiskybrennerei in Tomnavoulin, das auf Gälisch „Mühle auf dem Berg“ bedeutet. Dieser kleine Ort im Herzen der Speyside ist die Heimat der Tamnavulin-Destillerie – hier entstehen vollmundige, geschmeidige Single Malts, die mild und gleichzeitig frisch sind.

Tamnavulin Single Malt Whisky gehört seit 1994 zur Markenwelt von Whyte & Mackay Ltd. und bietet sowohl Einsteigern als auch Kennern ein besonderes Genusserlebnis.

In Deutschland wird Tamnavulin Whisky exklusiv über die Mack & Schühle AG vermarktet und vertrieben.