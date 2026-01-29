„Tilo’s Winter Warmers“: The Caskhound mit zwei neuen Releases

Zwei 15 Jahre alte Whiskys, ein Single Malt aus Inchgower und ein Blended Malt Scotch Whisky, das sind die Rezepte von The Caskhound gegen den Winterblues. Sie sind ab sofort bei ausgewählten Fachhändlern und bei The Caskhound im Webshop erhältlich.

Wie üblich mehr dazu (so zum Beispiel die ausführlichen Tasting Notes) untenstehend:

„Tilo’s Winter Warmers“: THE CASKHOUND schlägt dem Winter mit seinem Double Release ein schmackhaftes Schnippchen!

Der Winter zeigt sich gerade von seiner besonders uncharmanten Seite: frostig, nass und grau. Genau dann beweist guter Whisky seine Stärke – nicht als schnelle Ablenkung, sondern als Genussmoment, der mit Feuer, Fruchtigkeit und Charakter selbst die dunkelsten Winterabende ein Stück heller macht. Mit seinen WINTER WARMERS schickt THE CASKHOUND alias Tilo Schnabel genau dafür ein neues Double Release ins Rennen. Am 29. Januar 2026 erscheinen zwei 15 Jahre gereifte Abfüllungen, die mit viel Verve dem Winterblues den Kampf ansagen!

Two distinctive Drams to see you through the Cold

Den Anfang macht ein INCHGOWER, der sich erst klassisch im Ex-Bourbon Cask sortieren durfte – und dann ein spannendes Finish bekommen hat: ganze 4 Jahre verbrachte der Speyside Malt in einem Ex-Port-Barrique, das zuvor mit ordentlich rauchigem Staoisha-Whisky von der Isle of Mull belegt war. Das Fass bringt zugleich Portwein-Süße und maritimen Torfrauch ins Spiel. Und genau diese Kombination zeigt auch beim eher klar strukturierten, würzig-malzigen INCHGOWER volle Wirkung. Der Rauch bleibt trocken und ordnend, der Port sorgt für Tiefe und Griff – keine Fruchtbombe, kein Zuckerschock, sondern Spannung mit Haltung. Kühl, präzise, ein bisschen kantig. Ein Winter Dram für alle, die lieber Struktur als Kuschelfaktor im Glas haben.

Der zweite Whisky stammt aus der HOUND’S CHOICE-Serie, mit der Tilo Schnabel gezielt ehrliche, gut trinkbare Whiskys in den Fokus stellt. Small-Batch-Abfüllungen, die nicht auf künstlichen Hype oder Limitierungsdruck setzen, sondern darauf, regelmäßig eingeschenkt zu werden. Unser Blended Malt Batch #3 wurde vollständig in einem Sherry Puncheon gereift. Der Whisky ist warm, rund und zugänglich, mit Tiefe und Textur, aber ohne überladen zu sein. Ein Dram, der unkompliziert Spaß macht, auch beim zweiten Glas noch funktioniert und genau deshalb seinen Platz als verlässlicher Winterbegleiter findet.

Beide Tropfen sind gleich alt, beide winterfest – und stilistisch sehr spannend. Ob man es lieber kühl und strukturiert mag oder warm und sherrylastig, entscheidet am Ende nur die Stimmung. Der Winter liefert die passenden Abende gleich mit …

The Caskhound: INCHGOWER 2010

Speyside Single Malt Scotch Whisky

15 Jahre alt (15.11.2010/18.11.2025), 56 % Vol.

Matured in a Refill Bourbon Cask + Finished for 1.463 days in a 2nd Fill Ex-Staoisha Port Barrique

Auflage 309 Flaschen (0,5 l)

Preis: 59,90 Euro (UVP)

Nose: Im Antritt zeigen sich rote Früchte wie Sauerkirsche und Johannisbeere, begleitet von Traubenschale und einer kühlen, trockenen Note. Der Rauch ist klar erkennbar, aber zurückhaltend: phenolisch, leicht medizinisch, mit Anklängen von feuchter Asche und nassem Stein. Er gibt der Nase Struktur, ohne die Frucht zu überdecken. Darunter liegen nussiges Malz, geröstetes Getreide und eine feine Salzigkeit. Trotz 56 % wirkt das Ganze ruhig und gefasst.

Palate: Am Gaumen ist der Whisky zunächst reich und mundfüllend, mit dunklem Honig, einer Kräuternote und portgetränkten Beeren, zieht sich aber rasch zusammen. Bitter-schokolade, Traubenkerne und trockene Eiche sorgen für Spannung. Das Weinfass bringt Griff statt Süße, der Torfrauch bleibt trocken und mineralisch und wirkt eher ordnend als dominant. Eine salzige Note hält den Fokus klar auf dem Destillat.

Finish: Der Abgang ist lang und trocken, mit pfeffriger Eiche, dunklen Fruchtschalen, Würze und einer leisen aschigen Salzigkeit, die in einen kühlen, leicht mentholigen Nachhall übergeht.

The Hound’s Choice: Small Batch #3

Blended Malt Scotch Whisky

15 Jahre alt (2010/2025), 52,9 % Vol.

Fully matured in a Sherry Puncheon

Preis á 0,7 l: 59,90 Euro (UVP)

Nose: Zu Beginn wirkt die Nase frisch und leicht säuerlich, getragen von feiner Weinsäure und einem Hauch Orangenöl. Ein wachsiger Ton schiebt sich dazu, gefolgt von sanfter Honigsüße. Mit etwas Zeit kommen Heu und zarte florale Noten auf, anschließend Walnuss und Haselnuss. Getrocknete Aprikosen sorgen für Tiefe, ergänzt von würzigen Akzenten, Haferkeksen und einem dezenten Hauch Fudge.

Palate: Hier fällt sofort die Textur auf: weich, ölig und zugleich von kraftvoller Würze geprägt. Feigencreme und Manuka-Honig bringen Fülle, während kandierter Ingwer Frische und Zug gibt. Eingelegte Pfirsiche und Dattelsirup vertiefen den Fruchteindruck, begleitet von Tabak und einem leichten Rosinenton. Süßes Malz hält alles zusammen, nussige Schokolade und etwas Mandelmus runden das Bild ab.

Finish: Zum Ende hin wird der Whisky ruhiger und wärmender. Schokomousse und Anklänge von Calvados-Äpfeln gehen in eine trockener werdende Würze über. Apfelkerne und Orangenzesten setzen einen herben Akzent, bevor sanfte, leicht trockene Eichennoten den Abgang beschließen.

Ganz in THE CASKHOUND-Manier erscheinen beide Abfüllungen des Double Releases in natürlicher Fassstärke, ohne Farbstoff und ohne Kältefiltration.

Haben wir euch hinreichend neugierig gemacht? Besucht doch einfach unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste findet ihr im Shop unter www.thecaskhound.de oder meldet euch dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.