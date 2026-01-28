Alambic Classique Neuabfüllung – Glentauchers 2008 17y 61,4% Bordeaux Cask

Mit einem kräftigen Glentauchers aus dem Bordeaux Cask meldet sich der unabhängige Abfüller Alambic Classique im Jahr 2026 zurück – die Infos und Tasting Notes zum 17 Jahre alten Speysider. der ab sofort im ausgesuchten Fachhandel zu finden ist, lesen Sie unten:

Neue Abfüllung 2026 von Alambic Classique – Glentauchers 2008 17y 61,4% Bordeaux Cask

Eine neue Abfüllung von Alambic Classique im Februar 2026 ist ab sofort im Fachhandel erhältlich.

Aus der „Special Vintage Selection“ gibt es einen 17 jährigen Glentauchers von 2008 aus einem Bordeaux Rotwein Barrel, mit 61,4 %

Nase:

Man nimmt zunächst kräftige und würzige Noten wahr. Dunkle Früchte mischen sich mit Zimt und etwas Muskatnuss. Mit der Zeit erinnern die Aromen an Orangenlikör, dem Rosinen und Pfeifentabak mit Rumaroma folgen. Später finden sich in der Nase getrocknete Kräuter und etwas Trester.

Geschmack:

Das Mundgefühl ist explosiv. Nussige Aromen vereinen sich mit kräftigem Espresso, Tabak und einer stets präsenten Eichenholzwürze. Man schmeckt die leichte Fruchtigkeit und Bitternote von dunkler Schokolade. Die Bitternote nimmt mit der Zeit zu und vereint sich mit den Aromen von herben dunklen Früchten und kräftigem Orangenlikör. Später wird der Whisky im Mund fast cremig. Die Zimtnote verstärkt sich, ebenso der Geschmack nach aromatisiertem Tabak, der sich bereits in der Nase findet. Über allem schwebt eine dezente Holzrauchnote, die die Aromen abrundet.

Abgang:

Der Whisky klingt lang mit Röstaromen und einer kräftigen Nussnote aus.