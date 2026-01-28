Restaurant „The Three Chimneys at Talisker“ in den Michelin-Guide aufgenommen

Das Restaurant The Three Chimneys gleich neben der Destillerie Talisker auf der Isle of Skye, das seit Mai 2025 eng mit der Destillerie verbunden ist (wir berichteten hier), wurde nun in den Michelin-Guide für Irland und Großbritannien aufgenommen, nicht einmal zwei Jahre nach dessen Eröffnung. Man ist dort unter „Michelin Recommended“ aufgeführt, eine Klassifizierung, die noch unter der Sternebewertung liegt, aber dennoch als respektable Auszeichnung gilt.

Küchenchef Paul Green und sein Team bieten dort unter dem Motto ‘The Three Chimneys at Talisker’ Meeresfrüchte wie fangfrische Langustinen, Austern, Muscheln und Jakobsmuscheln – und natürlich begleitet von Whiskys der Destillerie Talisker.

Der Guide Michelin sagt über das Restaurant:

“This restaurant on the western side of the island has an enviable location in more ways than one. Firstly, it’s on the edge of Loch Harport and comes with glorious views, and secondly, it’s right by the Talisker distillery – making a pre- or post-lunch tour a must for whisky enthusiasts. “With Skye’s waters offering so much super produce, it’s no surprise to see plenty of seafood on the menu, but also expect meat dishes from local venison to traditional haggis, neeps and tatties. Talisker whisky is of course a feature and you can even have a wee dram poured over your oysters.”

Auch 2026 wird man bei The Three Chimneys at Talisker wieder Pairings mit Whisky und Essen sowie saisonale Gerichte unter dem Titel „Distillers Table“ anbieten. Einen Besuch bei Talisker sollten Genießer also mit einem Besuch des Restaurants verbinden. Reservierungen sind wahrscheinlich sehr angeraten – diese können bei Bedarf auf der Webseite des Restaurants vorgenommen werden.