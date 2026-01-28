TTB-Neuheit: Johnnie Walker Blue Label „Jiai Li“ Limited Edition

Eine neue Design-Edition von Johnnie Walker Blue Label ist in der us-amerikanischen TTB-Datenbank zu finden und sollte daher über kurz oder lang am Markt erscheinen. Das Design für den Johnnie Walker Blue Label „Jiai Li“ Limited Edition stammt wohl aus der Feder der in Paris lebenden chinesischen Künstlerin Jiayi Li, die für ihren sehr leuchtenden Stil bekannt ist und für Jean Paul Gaultier,Vogue, The New Yorker und Nike gearbeitet hat.

Der Johnnie Walker Blue Label „Jiai Li“ ist mit 46% vol. Alkoholstärke etwas stärker ausgelegt – der reguläre Blue Label kommt mit 40%, andere Editionen mit 43%. Und so sehen die Etiketten aus: