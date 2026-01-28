Die American Whiskey Collection Auktion bei Sotheby’s bringt Rekordergebnis

Am 8. Januar dieses Jahres startete bei Sotheby’s die Auktion „The Great American Whiskey Collection“ – mit 320 Lots und insgesamt 360 Flaschen, die alle von einem einzigen Sammler stammten. Der Schätzwert lag bei 1,68 Millionen Dollar – sie sollte damit die Auktion mit dem bislang höchsten Erlös für US-Whiskey werden.

Nun wurde der Schätzwert mit einem Gesamterlös von 2,5 Millionen Dollar weit übertroffen – was auch damit zusammenhängt, dass 100% der Lots verkauft wurden und davon fast 90% über dem Schätzpreis. Interessant auch die Zúsammensetzung der Käufer: 96% kamen aus den USA, ein Drittel der Käufer steigerten erstmals bei Sothebys mit und die Hälfte davon waren 40 Jahre oder jünger.

“This was a landmark moment for American whiskey. Breaking the record for the most valuable American whiskey collection ever sold is a testament to the extraordinary rarity and quality of this collection, as well as the passion and expertise of collectors worldwide.

“The enthusiasm from bidders was phenomenal, reflecting a global appreciation for American whiskey that continues to grow year after year. This exceptional auction has propelled Bourbon and rye into a new stratosphere of desirability.” Jonny Fowle, Sotheby’s global head of spirits

Den höchsten Verkaufspreis erzielte wie erwartet der Old Rip Van Winkle 20 Year Old Single Barrel ‘Sam’s’ aus dem Jahr 1982 – mit 162.500 Dollar. Bei ihm hatte man auf eine Verkausferlös von 70.000 bis 100.000 Dollar gerechnet.