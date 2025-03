Dieser Old Rip Van Winkle ‘Van Winkle Selection’ ist jetzt offiziell der teuerste Post-Prohibition American Whiskey

Diese Flasche ist ein Einzelstück, wurde 2007 veröffentlicht – und sie war fast zwanzig Jahre lang in Privatbesitz verborgen, bevor sie nun in einer Auktion bei Sotheby’s New York zu einem Schätzpreis von 30.000 bis 50.000 Dollar angeboten wurde: Der Old Rip Van Winkle ‘Van Winkle Selection’ Kentucky Bourbon Festival Master Distiller’s Auction 2007, der auch Whiskey aus der 1991 geschlossenen Stitzel-Weller Distillery in Louisville enthalten soll und mit satten 62,8% vol. Alkoholstärke abgefüllt wurde, übertraf jedoch diese Erwartungen bei weitem. Konkret wissen wir, dass er aus 15 bis 20 Jahre alten Fässern von Julian Van Winkle III für das Bardstown Bourbon Festival 2007 abgefüllt wurde, der auch die Flasche signierte.

Der Old Rip Van Winkle ‘Van Winkle Selection’ Kentucky Bourbon Festival Master Distiller’s Auction 2007 wechselte für 125.000 Dollar den (uns unbekannten) Besitzer und übertraf damit den bisherigen Höchstpreis (er lag bislang bei 107715 Dollar für einen 18 Jahre alten Van Winkle) für einen nach der Prohibition produzierten US-Whiskey.

Zev Glesta, Whisky Specialist bei Sotheby’s sagte zur Auktion:

“This sale marks a defining moment in the history of American whiskey, underscoring the legendary status of Van Winkle bottlings and the continued strength of the fine and rare whiskey market.

“Bringing such a remarkable piece of American whiskey history to auction is a testament to the growing appreciation for the craft and heritage of American distilling.”