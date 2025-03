Macallan spendet eine von zwei Flaschen Distil Your World Mexico Single Cask Limited Edition für Charity-Auktion bei Sotheby’s

Ein Sherry-seasoned American oak butt (Cask No. 1964) aus dem Jahr 2005 ist der Ursprung der Distil Your World Mexico Single Cask Limited Edition, die tatsächlich nur aus zwei Flaschen besteht und damit eine echte Rarität ist. Macallan spendet sie für eine Charity Auktion bei Sothenby’s (Auktionsstart heute), deren Erlös Esperanza International zukommen wird, eine Wohltätigkeitsorganisation, die sich für die Verbesserung der Lebensumstände der armen Bevölkerung in Mexiko einsetzt und dort auch Häuser baut.

Apropos Erlös: Für das Lot erwartet man sich einen Hammerpreis zwischen 30.000 und 80.000 Dollar – in der Box findet sich neben dem mit 54,9% vol. Alkoholstärke abgefüllten Whisky auch ein Kunstwerk von Alfredo Ríos, einem Illustrator, der sich auf mexikanische Natur und Folklore spezialisiert hat.

Um den Geist von Mexiko-Stadt einzufangen, arbeitete die Macallan Whisky Makerin Diane Stuart eng mit Jordi Roca vom Restaurant El Celler de Can Roca in Girona, Spanien, zusammen (dort schmückt man sich mit drei Michelin-Sternen) und holter sich auch Inspiration von Persönlichkeiten, die in der mexikanischen Kultur verankert sind, wie der Köchin Elena Reygadas (von Panadería Rosetta), Josefina García (Leiterin der Sammlungen im Dolores Olmedo Museum) und Luis Perez (ein mexikanischer Blumenzüchter).

Geoff Kirk, der Direktor für sekundäre Kanäle bei The Macallan sagt zu der Spende:

“This exclusive auction of the Distil Your World Mexico Single Cask Limited Edition marks another milestone in our ongoing partnership with Sotheby’s, blending the artistry of exceptional whisky-making with a deep respect for culture.”

Die Tasting Notes lesen sich recht mexikanisch: Dulce de Leche und mit Zimt bestäubten Churros, abgerundet durch Vanilleschote und geröstete Ananas. Man findet ein langes und süßes Finish mit tropischen Früchten, Eiche und dunkler Schokolade.