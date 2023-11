Weltrekord: Sotheby’s versteigert eine Flasche Macallan für knapp 2,5 Millionen Euro

Der Sekundärmarkt für Whisky war im letzten Jahr nicht gerade in Rekordlaune (unseren Bericht für den Oktober finden Sie hier) – daher kommt das Versteigerungsergebnis bei Sotheby’s doch etwas überraschend: Der Macallan 1926 Adami, über dessen bevorstehende Versteigerung wir vor knapp drei Wochen berichteten, hätte nach Schätzung des Auktionshauses in London an die 750.000 bis 1,2 Millionen Pfund einbringen sollen – und ging dann recht unerwartet für satte 2,187.500 Millionen Pfund an den nicht näher genannten Bestbieter.

Dieser Rekordpreis von knapp 2,5 Millionen Euro ist neuer Weltrekord – der bislang höchste Verkaufspreis für einen Macallan 1926 betrug bislang 1,5 Millionen Pfund und stammt aus dem Jahr 2019, also aus der Zeit des generellen Preisbooms bei Whisky.

Der Macallan 1926 Adami ist übrigens die erste Flasche aus der Serie, die bei Edrington „generalüberholt“ wurde. Dabei wurden die Ecken des Labels neu festgeklebt und sowohl die Kapsel als auch der Korken wurden erneuert. Auch wurde 1 Milliliter des Whiskys entnommen, um ihn gegen andere Macallans des Jahrgangs 1926 zu prüfen.

PS: Der Whisky ist entgegen anderslautender Schlagzeilen in der Presse nach wie vor keine „fast hundert Jahre“ alt. Er kam mit dem Alter von 60 Jahren in die Flasche, und das hat er darin auch behalten.