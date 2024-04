TTB Neuheiten: Macallan in Lalique 57yo, Kilkerran Heavily Peated Batch #10, G&M Speymalt (Macallan) 19, 21 und 25yo

Schöne und interessante Neuheiten in der us-amerikanischen TTB-Datenbank haben wir wieder für Sie gefunden – bei allen kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass sie auch im DACH-Raum zu haben sein werden.

Fangen wir einmal mit dem Kilkerran Heavily Peated an, der nun bereits in der 10. Auflage erscheint. Diesmal ist er mit einer Stärke von 57,8% vol alk. abgefüllt und wird damit Rauchnasen und solche, die es noch werden wollen, sicherlich begeistern. Hier die Etiketten dazu:

In einer anderen Preisliga spielt der neue Macallan in Lalique 57yo, der ebenfalls neu in der Datenbank ist. Viel sagen die Etiketten über ihn nicht aus, aber man kann sicherlich davon ausgehen, dass er das bietet, was alte Macallans so bieten:

Wer Macallan liebt, der wird sich über die drei neuen Abfüllungen von Speymalt aus dem Hause Gordon & MacPhail freuen – sie sind 19, 21 und 25 Jahre alt und preislich normalerweise deutlich unter den Originalabfüllungen angesiedelt. Wir zeigen Ihnen hier pars pro toto die Vorderseite des Speymalt 2004, die Rückseiten zeigen wir Ihnen für alle drei (in aufsteigendem Alter, also 19, 21, und 25), da sie die Tasting Notes enthalten:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.