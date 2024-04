Borders Distillery erhält Finanzierungspaket über 35 Millionen Pfund von Ferovinum

Das Wein- und Spirituosen-Fintech Ferovinum hat mit der Borders Distillery ein Finanzierungspaket in Höhe von 35 Millionen Pfund vereinbart. Das Geld wird die Brennerei in den nächsten drei Jahren bei ihren Plänen unterstützen.

Borders Distillery Managing Director John Fordyce zum Deal:

“We are delighted to have found a partner in Ferovinum and its excellent team. We share the same ambitions to grow, enthusiasm for the Scotch whisky industry, and commitment to deploy technology to facilitate growth in multiple markets.”