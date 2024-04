Ausgezeichnet im wahrsten Wortsinn fühlt sich der deutsche Importeur Schlumberger nach den World Whisky Awards 2024, gab es doch für die Whiskys ganze zehn Goldmedaillen bei der international vielbeachteten Prämierung.

Lesen Sie mehr zu den preisgekrönten Whiskys von Kavalan, der Hinch Distillery und – besonders erfreulich – der deutschen finch Destillerie in der nachfolgenden Presseaussendung. Wir gratulieren natürlich sehr herzlich!

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Ausgezeichnet: Zahlreiche Produkte aus dem Schlumberger Sortiment gewinnen Medaillen bei den World Whisky Awards

Gold für die Whisk(e)ys von Finch, Hinch und Kavalan

Meckenheim, April 2024. Erneut konnten die Whisk(e)ys aus dem Schlumberger Sortiment eine Fachjury überzeugen und begeistern. Bei den World Whisky Awards (WWA) gab es neben zahlreichen Silber- und Bronzemedaillen insgesamt zehn Mal Gold für Whisk(e)ys von Finch, Hinch und Kavalan.

„Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnungen der Produkte unserer Partner-Destillen“,

so Rudolf Knickenberg, CEO der Schlumberger Gruppe.

„Bei der Gestaltung unseres Sortiments ist es uns wichtig, unseren Kunden herausragende und hochwertige Whisk(e)ys aus aller Welt anbieten zu können. Die Auszeichnungen bei den WWA bestätigen uns, dass unsere Produkte höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Es freut uns besonders, dass mit Finch, Hinch und Kavalan drei noch recht junge Destillerien beweisen konnten, dass sie mit den alteingesessenen Traditionsmarken mithalten können.“

Kavalan

Die 2005 eröffnete Kavalan Destillerie in der Region Yilan produziert als erste privat geführte unabhängige Brennerei Taiwans Single Malts, die Kenner auf der ganzen Welt begeistern. Seit ihrer Gründung hat die Destillerie zahlreiche Auszeichnungen und Medaillen gewonnen. Bei den WWA gab es insgesamt zehn Medaillen: zwei Mal Gold, sechs Mal Silber und vier Mal Bronze. Eine Goldmedaille als Bester Taiwanesischer Malt Whisky ging an Kavalan Select No. 2 und Kavalan Solist Fino Sherry Cask Strength bekam Gold als bester Single Cask Single Mal in Taiwan. Darüber hinaus wurde die Destillerie als “Distillery of the Year“ geehrt.

Hinch Distillery

Inspiriert von der Vergangenheit, aber mit Blick auf die Zukunft produziert die noch junge Hinch Distillery in Nordirland Whiskeys, die aufgrund der Dreifachdestillation beruhigend weich und gleichzeitig unverwechselbar reichhaltig und kühn im Charakter sind. Bei den WWA gab es zwei Goldmedaillen – eine für den Hinch 5 Years Old Double Wood und eine für den Hinch Craft & Casks Imperial Stout Finish.

finch

Die finch Whiskydestillerie liegt auf der Hochebene der Schwäbischen Alb, 700 Meter über dem Meeresspiegel. Sämtliche Zutaten für die Produkte der finch Destillerie stammen aus eigenem Anbau – so entsteht ein „Vom Feld ins Glas“-Whisky, der geprägt ist von handwerklicher Kompetenz im gesamten Herstellungsprozess sowie der Leidenschaft für Qualität und das Außergewöhnliche. Dies zeigt sich unter anderem auch an der Verwendung ausgefallener Getreidesorten wie Emmer, Dinkel und Roggen für die Whiskyproduktion. Bei den WWA gab es Gold für Finch Cask Strength Emmer Edition 3, Finch Distiller’s Choice Barrique R und Finch Private Edition Single Malt 12 Years Old.

Über die Schlumberger Gruppe

Die Schlumberger Gruppe mit Hauptsitz in Meckenheim gehört zu den führenden Vertriebsgesellschaften für Wein, Schaumwein, Spirituosen und alkoholfreie Spezialitäten der gehobenen Kategorie in Deutschland. Seit 1970 ist Schlumberger kompetenter Partner der Gastronomie, des gehobenen Fachhandels und des gehobenen Lebensmittelhandels. Dabei wird ein Sortiment von über 2.800 ausgewählten Produkten angeboten: viele hochwertige Weine aus den weltweit wichtigsten Anbaugebieten sowie eine exklusive Kollektion erstklassiger internationaler Spirituosen. Ein Team aus rund 100 Mitarbeiter*innen – in der Holding und in deren Tochtergesellschaften, der Schlumberger Vertriebsgesellschaft GmbH & Co KG, A. Segnitz & Co. GmbH, Consigliovini Weinhandelsagentur GmbH und Bremer Weinkolleg GmbH – und eine Vertriebsorganisation aus erfahrenen Kundenberatern und bundesweit vertretenen Agenturen unterstützt und berät dabei stets professionell und individuell.