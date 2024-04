In Kooperation mit unserem Importeur Schlumberger Vertriebsgesellschaft und unserem Kunden Gradls Whiskyfässla veranstaltet die taiwanesische Destillerie in Nürnberg ihr Kavalan Premium Dinner.

Die weiteren Details zu diese Veranstaltung sowie zur Abmeldemöglichkeit finden Sie in der folgenden Infos, die wir von der King Car Germany GmbH erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Kavalan Premium Dinner in Nürnberg

Am Samstag, 11.05.2024 findet in Kooperation mit unserem Importeur Schlumberger Vertriebsgesellschaft und unserem Kunden Gradls Whiskyfässla ein Kavalan Premium Dinner im Leonardo Royal Hotel in Nürnberg statt.

Die Veranstaltung umfasst ein 6-Gang-Menü mit korrespondierender Whiskybegleitung aus der Kavalan Destillerie, die Ihnen von einem eigens für die Veranstaltung eingeflogenen Referenten aus Taiwan präsentiert wird. Als besonderes Highlight des Abends präsentieren wir Ihnen eine Abfüllung, die es nur zu diesem Dinner geben wird.

Ort

Leonardo Royal Hotel Nürnberg

Bahnhofsplatz 3

90443 Nürnberg

Beginn

18:30 Uhr Aperitif

19:00 Uhr Dinner

Eintritt: 149,00€

Die Anmeldung erfolgt über Gradls Whiskyfässla in Nürnberg (Tel: 09 11 / 83 70 300).