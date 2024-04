Fettercairn mit aktualisiertem Single-Malt-Sortiment

Anlässlich ihres 200-hundertjährigen Bestehens hat die schottische Highland-Brennerei Fettercairn bei ihrem Portfolio eine Aktualisierung durchgeführt. In der Standard Range bleibt Fettercairn 12 Years Old (40 % Vol.) der Einstieg. Die Abfüllung Fettercairn 16 Years Old (46,4 % Vol.), die zuvor zu den Limited Releases zählte und nur in einer jährlich in limitierter Auflage erschien, wird jetzt Teil der Core Range. Komplettiert wird diese durch Fettercairn 24 Years Old (46,5 % Vol.).

Die Travel Retail Range besteht aus dem Trio Fettercairn 14 Years Old (46 % ABV), Fettercairn 17 Years Old (47 % ABV) und dem ältesten Whisky innerhalb des neuen Kern-Ssortimente, Fettercairn 25 Years Old (46,3 % ABV). Alle werden nicht kältefiltriert und in natürlicher Farbe abgefüllt.

Die aktualisierten Sortimente sind ab April im Handel erhältlich. DIe Veröffentlichungen markiert den Beginn der Feierlichkeiten zum 200-jährigen Jubiläum von Fettercairn. Weitere Veröffentlichungen und Veranstaltungen sind im Laufe des Jahres 2024 noch geplant.