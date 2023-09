Neu: Fettercairn 16yo 2023 Edition

Auch in diesem Jahr veröffentlicht die Fettercairn Distillery eine neue Edition ihres 16 Jahre alten Single Malts. Für die Erstausgabe 2020 verwendete die Brennerei stark geröstetes Gerstenmalz, ein Jahr später vereinte die Edition verschiedene Arten von Sherry-Fässern. Die 2022-Ausgabe reifte in First Fill Oloroso Sherry Casks. Es folgte ein Finish in PX-Fässern und ex-Bourbon Barrels. Gemäß ihrem Anspruch, mit jeder neuen Ausgabe auch neue Facetten des Geschmacks zu erkunden, reifte die Fettercairn 16yo 2023 Edition zunächst 14 Jahre lang in ehemaligen Bourbonfässern. Danach folgte ein Finish von zwei Jahren in ex-tawny Port pipes aus dem Douro-Tal in Portugal.

Der Whisky ist mit 46,4 % Vol. abgefüllt und bietet laut offiziellen Verkostungsnotizen ein Aroma von tropischen Früchten mit einem Hauch von Beerenfrüchten, vollem Kakao und gezuckerten Mandeln. Fettercairn 16yo 2023 Edition, weltweit auf 24.000 Flaschen limitiert, wird im Laufe des Monats im Whisky-Fachhandel in Schlüsselmärkten wie Großbritannien, Frankreich und Deutschland erhältlich sein. Die UVP beträgt £82 (das wären knapp 95 €).