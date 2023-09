Bowmore präsentiert ihre neue, zweiteilige Serie „Lovers Transformed“

Nach „No Corners to Hide“ und „The Changeling“ stellt die Islay-Brennerei Bowmore ihre dritte Zusammenarbeit mit dem schottischen Comiczeichner und Illustrator Frank Quitely vor. Und wie bereits in den vorherigen Editionen, greift auch „Lovers Transformed“ einen Mythos der Insel Islay auf:

Die Tochter eines piktischen Königs aus dem Osten verliebte sich in einen gefangenen keltischen Krieger aus dem Westen. Um ihrer Liebe eine gemeinsame Zukunft zu ermöglichen, segelte das unglückliche Paar vom schottischen Festland zur Heimat des Kriegers, zur Insel Islay. Ein tosender Sturm versenkte das Boot und die jungen Liebenden, die sich fest aneinander klammerten, wurden vom Meer gefangen genommen. In der unheimlichen Stille des folgenden Tages wurde das Wrack des Bootes an der felsigen Küste von Islay entdeckt. Von den Liebenden wurde jedoch nie eine Spur gefunden; bis auf ein Paar weißer Möwen, das gemeinsam hoch in den Himmel flog und sich weder im Osten noch im Westen niederließ, als wären es zwischen den beiden Himmelsrichtungen hin- und hergerissen. Wenn auf Islay zwei Möwen zusammen an einem ansonsten leeren Himmel gesehen werden, stößt man noch heute auf die Legende vom verwandelten Liebespaar.

Auch die Edition „Lovers Transformed“ ist ein Duo limitierter Single Malts, die exklusiv im globalen Reiseeinzelhandel erhältlich sind. Sie besteht aus einem ein 23-jährigen und ein 36-jährigen Whisky der Islay-Brennerei.

Bowmore The Lovers Transformed 23 Year Old (50,9 % Vol./UVP 470 US-Dollar, etwa 440 €) ist ein Single Malt, der in refill Pedro Ximenez und Oloroso Sherry seasoned European Oak casks gefinisht wurde. Es werden 8.000 Flaschen verfügbar sein.

Bowmore The Lovers Transformed 36 Year Old (45,2 % ABV/UVP 4.000 US-Dollar, etwas mehr 4000 €) ist die bisher älteste Veröffentlichung im Rahmen der Zusammenarbeit der Bowmore Distillery mit Frank Quitely. Dieser Single wurde in first fill Pinot Noir wine barriques gefinisht, hier werden nur 700 Flaschen verfügbar sein.

The Lovers Transformed von Bowmore ist ab dem 11. September in ausgewählten Travel Retail Standorten erhältlich, darunter in Festlandchina, Finnland, Frankreich, Deutschland, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand, dem Nahen Osten, Großbritannien und den USA.