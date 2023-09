Demnächst: Wolfburn No. 177 Small Batch Release

Nachdem sie einen herrlichen Sommer im hohen Norden haben genossen, und um alle noch ein bisschen länger in Urlaubsstimmung zu halten, hat die Wolfburn Distillery, wie sie schreiben, etwas zusätzlichen Sonnenschein in Form von first-fill Caribbean rum barrels importiert. Diese wurden 2016 von der Highland-Brennerei befüllt, ihr Whisky erscheint nun auf dem Markt. Der sieben Jahre lang gereifte Whisky aus den erstbefüllten karibischen Rumfässern wurde mit acht Jahre lang in erstbefüllten Bourbon-Hogsheads gelagerten Whisky vermählt. Das Ergebnis ist Wolfburn No. 177 Small Batch Release, ohne Kühlfiltrierung, in natürlicher Farbe und mit 46 % Vol. abgefüllt.

Und da die Etiketten bereits in der us-amerikanischen TTB-Datenbank erschienen, gehen wir stark davon aus, dass die 4.900 Flaschen des Wolfburn No. 177 Small Batch Release nicht ausschließlich für den britischen Markt bestimmt sind, und auch einige Exemplare unsere Märkte erreichen werden.

Die englischen Tasting Notes kündigen einen süßen und fruchtigen Whisky an:

On the nose: Roasted figs and prunes meet candied ginger. There’s a terrific depth of flavour with plum sauce and toffee meeting marzipan and sultanas.

On the palate: Rum influence shines through with overtones of molasses ever present. Layers of sweetness unfurl over time, with fruit and honey notes beautifully bound together by silky oak tannins.

The finish: Sticky, fruity, decadent and delicious.