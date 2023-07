TTB-Neuheit: Wolfburn No. 177 Small Batch Release – Caribbean Rum Barrel Matured

Auch heute können wir Ihnen wieder eine baldige Neuerscheinung aus der us-amerikanischen TTB-Datenbank vorstellen, die dort vom US-Importeur eingetragen wurde: Ein neuer Wolfburn No. 177 Small Batch Release.

Die mit 46% vol. abgefüllte neue Variante wurde mit Whisky aus First Fill Ex-Bourbon Fässern und First Fill Caribbean Rum Casks produziert – 4.900 Flaschen werden veröffentlicht. Die Tasting Notes vom Rückseitenetikett in unserer Übersetzung:

In der Nase geröstete Feigen und Pflaumen mit kandiertem Ingwer. Unglaubliche Tiefe mit Pflaumensauce und Toffee, Marzipan und Sultaninen. Am Gaumen Rum-Einfluss und Obertöne von Melasse, von seidenweichen Eichentönen zusammengehalten. Das Finish ist sowohl süß als auch fruchtig, dekadent und deliziös.

Und so sehen die Etiketten des neuen Wolfburn No. 177 Small Batch Release aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.