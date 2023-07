Die Artisanal Spirits Company (Scotch Malt Whisky Society) mit gutem Ergebnis im zweiten Quartal

Die ersten drei Monate des Jahres 2023 waren für die Artisanal Spirits Company (das Mutterunternehmen der Scotch Malt Whisky Society) eher verhalten verlaufen, was den Geschäftsgang betraf. Jetzt aber, im zweiten Quartal bis Ende Juni 2023, stiegen die Einnahmen wieder kräftig an, um sieben Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode und machen über 10 Millionen Pfund aus.

Europa hatte dabei die Nase vorne, gefolgt von China und einem starken Wachstum auch in UK. Im Vergleich zum Vorjahr sind auch die Mitgliederzahlen um 9% gestiegen.

Man will das Augenmerk in Zukunft weiterhin auch auf den asiatischen Raum legen, weil man dort das größte Wachstumspotential erwartet. Andrew Dane, CEO der Artisanal Spirits Company, sagte dazu:

“We continue to expand our global footprint and capture increasing demand from enthusiasts in high-growth regions such as Southeast Asia.

“This includes the upcoming launch of a new subsidiary in Taiwan, the world’s third largest market for ultra-premium Scotch whisky.

“We are well positioned to deliver further growth from our diversified end markets and ultra-premium positioning. With increasing commercial momentum and the flexibility of our model to extract value from our extensive stock-in-cask, we are confident in delivering full-year expectations.”