Scotch Malt Whisky Society (SMWS) startet Aboservice in UK

Auf dem UK-Markt gibt es seit gestern ein neues Service der Scotch Malt Whisky Society: ab sofort kann man ein Abo kaufen, bei dem man jeweils drei 5cl-Flaschen von Whiskys der SMWS in einer Box erhält, gemeinsam mit begleitenden Verkostungsnotizen. Bei den Whiskys handelt es sich um Einzelfassabfüllungen der SMWS.

Wer das Abo bestellt, wird damit auch automatisch Mitglied der Society und hat Zugriff auf das restliche Angebot des Clubs.

Die Boxen werden monatlich erscheinen, sie fokussieren jeweils auf ein besonderes Thema. Zum Beginn, mit der ersten Sammlung, geht es um First Fill Casks. Die drei Whiskys dazu: Shrimps in the Sauna, Tweed-clad Picnic Hamper und All the Fun of the Flicks.

Der Preis einer Box im Abo (wohl inkl. Versand): 45 Pfund. Das Angebot kann nur in UK genutzt werden, die europäische Webseite der Scotch Malt Whisky Society erwähnt es nicht.