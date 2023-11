Salud Spirits bringt Eigenabfüllungen unter dem Titel „Spirits of Salud“: Start mit Chichibu „Ichiro“s Malt & Grain Red Wine Cask“

Mit einer Linie an Eigenabfüllungen (meist Whiskys, hin und wieder dann auch andere Spirituosen) betritt Salud Spirits, früher in Holland unter Salud firmierend, gemeinsam mit dem österreichischen Importeur und Distributor Vienna Distribution, als unabhängiger Abfüller den Markt – und das gleich mit einem sehr speziellen Bottling: Der Chichibu „Ichiro“s Malt & Grain Red Wine Cask“ kommt kurz vor Weihnachten in den Niederlanden und Österreich in den Fachhandel.

Alles zur neuen Abfüllung nachfolgend:

Offizielle Markteinführung des japanischen Whiskys Spirits of Salud von Chichibu

Wien, 30.11.2023 – Salud Spirits, ehemals Salud, und Vienna Distribution, ein führender Spirituosenvertrieb in den Niederlanden und Österreich, kündigen zur offiziellen Vorstellung ihrer neuen Marke „Spirits of Salud‚ einen neuen japanischen Whisky von Chichibu an: „Ichiro“s Malt & Grain Red Wine Cask„. Das Fass wird kurz vor Weihnachten in den offiziellen Chichibu- Geschäften und im Spirituosenfachhandel in beiden Regionen unter dem Namen „Spirits of Salud“ erhältlich sein.

„Spirits of Salud“ ist eine neue Marke, die geschaffen wurde, um zu diversifizieren, einen Mehrwert zu schaffen und Whisky für die neue Generation attraktiv zu machen. Die Fässer werden in Zusammenarbeit mit den Marken, die Salud Spirits exklusiv importiert, sorgfältig ausgewählt. Dabei kann es sich um Abfüllungen verschiedener Spirituosenkategorien handeln, der Schwerpunkt liegt jedoch auf Whisky. Nicht nur Scotch, sondern auch Whiskys aus der Neuen Welt werden ausführlich berücksichtigt.

Nach den Erfolgen früherer Abfüllungen wie dem Chichibu „Intergalactic“ und der aktuellen Serie „7even Gods of Fortune“, die ebenfalls exklusiv bei Salud Spirits erhältlich sind, wird diese dritte Edition in Rotweinfässern gereift und umfasst insgesamt 272 Flaschen (Fass Nr. 13482).

Erhältlich in einer eleganten 70cl-Flasche, verpackt in einer luxuriösen Geschenkbox, die die Exklusivität dieses Whiskys unterstreicht. Diese Abfüllung hat einen beeindruckenden Alkoholgehalt von 59,8% vol.! Für diese besondere Kollektion hat Salud Spirits ein Etikett entworfen, das einen Ort inmitten einer farbenfrohen Natur mit Wolken, Bergen und allem, was sich mit den Jahreszeiten verändert, darstellt. Auf dem Etikett ist auch ein Engel zu sehen, der die Seiten des Lebens liest – ein Symbol für die Welt des Chichibu-Whiskys.

Tasting notes:

Dieser Single Cask Blend erinnert an eine Konditorei. In der Nase entfaltet sich eine einladende Mischung aus Mandelcreme, Karamell, mit Nougat gefüllter Schokolade, kandierten Veilchen und getrockneten Birnen. Der leicht süße Auftakt am Gaumen erfüllt diese Erwartungen. Nase und Gaumen werden von den gleichen malzigen und schokoladigen Qualitäten geprägt. Rote Pfefferkörner und Bitterschokolade werden durch einen trockenen Abgang abgerundet. Nach dem Abklingen der cremigen Schokolade sind Gewürznelken und ein Hauch von Zimt im Abgang wahrnehmbar.

„Chichibus Ichiro’s Malt & Grain Spirits of Salud ist eine Feier des Handwerks und eine Hommage an die Kunst des Blendings. Mit einer limitierten Auflage von nur 272 nummerierten Flaschen stellt diese Edition nicht nur einen Whisky, sondern auch ein exklusives Erlebnis dar, das von den japanischen Whisky-Liebhabern sehr geschätzt wird“. Lieke van Vliet, CCO von Salud Spirits.

Über Salud Spirits:

Salud Spirits ist ein führendes Vertriebsunternehmen für Spirituosen, das für seine markenbildenden Aktivitäten bekannt ist und sich auf den Vertrieb von qualitativ hochwertigen und exklusiven Spirituosen in den Niederlanden und Österreich konzentriert. Mit grenzenloser Leidenschaft für Handwerkskunst und Innovation hat sich Salud Spirits bei Liebhabern von Premium-Spirituosen weltweit einen Namen gemacht.