Prineus mit neuen Abfüllungen der Chichibu Distillery

Drei neue Abfüllungen der japanischen Chichibu Distillery erreichen dank des Importeurs Prineus den deutschen Markt. Mehr zu Chichibu The Peated 2022, Chichibu Red Wine Cask 2023 sowie Chichibu Single Cask for Germany #11969 im folgenden Infotext, den wir von Prineus erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Drei neue Abfüllungen der Chichibu Distillery

Wir freuen uns, Ihnen sowohl neue als auch wieder verfügbare Abfüllungen der Chichibu Distillery zu präsentieren.

Verfügbar sind zum einen die zwei Varianten des Malt and Grain, der Ichiro’s Malt and Grain und der Ichiro’s Malt and Grain Limited Edition sowie die Ichiro’s Malt Abfüllungen Double Distilleries, Mizunara Wood Reserve und Wine Wood Reserve.

Neu hinzugekommen sind die Chichibu Abfüllungen Chichibu The Peated 2022, Chichibu Red Wine Cask 2023 sowie das Einzelfass Chichibu Single Cask for Germany #11969.

Das Chichibu Single Cask for Germany reifte die komplette Zeit in einem französischem Rotweinfass vom Weingut Château Grand-Puy-Lacoste (Bordeaux) und wurde in Fassstärke abgefüllt. Es ist die erste Abfüllung einer Reihe von Abfüllungen der Lighthouse-Series.