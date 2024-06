Simple Sample’s Jubiläumsabfüllung: Teaninich 14 yo 1st Fill Bolgheri Cask

Simple Sample kann in diesem Jahr bereits seinen fünften Geburtstag feiern!

Und wir gratulieren hierzu auf das allerherzlichste.

Anlässlich dieses Jubiläums erscheint, in Zusammenarbeit mit Kirsch Import und Signatory Vintage, ein 14 Jahre alter Teaninich, der ein dreieinhalb-jähriges Finish in einem italienischen Premium Bolgheri Wine Cask genoss und in Fassstärke in die 296 verfügbaren Flaschen kam.

Alle weiteren Details und Informationen zu dieser Abfüllungen finden Sie im Info-Text, den wir von Simple Sample erhalten haben:

Bisher weltweit einzigart: Simple Sample’s Abfüllung zum 5-jährigen Jubiläum

Heute möchten wir über die Veröffentlichung unserer Jubiläumsabfüllung zum 5-jährigen Bestehen informieren.

Durch eine tolle Zusammenarbeit mit Kirsch Import und Signatory Vintage können wir eine bisher weltweit einzigartige Abfüllung präsentieren:

Wir bringen den sehr beliebten Teaninich aus dem 1st Fill Bolgheri Cask, welcher bisher nur in Trinkstärke in der Unchill Filtered Collection erschienen ist, in die Cask Strength Collection!

Die Eckdaten:

14 Jahre Teaninich Highland Single Malt Whisky

3,5 Jahre Finish im Premium Bolgheri Wine Cask aus Italien

56,3%vol. – nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

kommt im Signatory Vintage Dekanter inkl. Metalldose

nur 89,90€ für die 0,7l Flasche inklusive Versand! (1l = 128,43€)

(1l = 128,43€) Limitiert auf nur 296 Flaschen

Euch erwartet eine heftige Ladung roter Früchte, Beeren aber auch ein würziger Abgang mit viel weißen Pfeffer und leichtem Ingwer. Ein Whisky, der absolut Spaß macht und wahnsinnig komplex ist.

Und ein Versprechen geben wir vorab: 0,0% Schwefel!!

Wer sich vorab Eindrücke holen möchte kann dies hier tun:

Eine glasklare Empfehlung von uns. Wer die Abfüllung aus der Unchill-Filtered Collection mochte, der wird diesen hier lieben!

Exklusiv bestellbar bei uns im Onlineshop, versandkostenfrei. Auch 5cl Samples sind noch verfügbar.

Wir hoffen, ihr habt viel Freude und ein tolles Geschmackserlebnis mit unserer Jubiläumsabfüllung.