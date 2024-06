Exklusiv für Deutschland aufgelegt wurde die neue Abfüllung der Kingsbarns Distillery, die uns Alba Import heute in einer Pressemitteilung vorstellt. Für diese Small Batch Release wurden ausschließlich First Fill Bourbon Fässer mit einer Mindestreifezeit von sieben Jahren ausgewählt. Kingsbarns Loch Leven, bei deren Konzeption Alba Import mitwirken durfte, kam mit 57,5 % vol., in natürlicher Farbgebung und unter Verzicht auf Kühlfiltrierung in die Flaschen, und ist ab sofort im Fachhandel zu einem empfohlenen VK von 59 € erhältlich.

Weitere Details sowie die Tasting Notes zu Kingsbarns Loch Leven finden Sie in der folgenden Presseaussendung von Alba Import:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Alba Import stellt neue Kingsbarns Abfüllung exklusiv für Deutschland vor

Mit Kingsbarns LOCH LEVEN präsentiert Alba Import eine neue Qualität der familiengeführten Brennerei Kingsbarns, die ausschließlich für den deutschen Markt aufgelegt wurde und nun das „Vibrant Stills“-Portfolio des norddeutschen Importhauses bereichert.

In Zusammenarbeit mit Masterblenderin Isabella Wemyss und Distillery Manager Peter Holroyd wurden erstmalig ausschließlich First Fill Bourbon Fässer für eine Small Batch Release ausgesucht. Der exotisch fruchtige Charakter des Kingsbarns Destillates wird durch die mindestens siebenjährige Reifung in besten handverlesenen Fresh Bourbon Barrels besonders ausdrucksstark präsentiert und zudem mit üppigen Vanille-, Karamell- und Kokosaromen umschmeichelt.

Isabella Wemyss, Director of Production

Bei der Alkoholstärke fiel die Wahl auf die unveränderte natürliche Batch Strength von 57,5%, stellt sie doch eindrucksvoll unter Beweis, mit welch hoher Qualität Peter Holroyd den Kingsbarns Single Malt produziert. Selbstverständlich abgefüllt in natürlicher Farbgebung und unter Verzicht auf Kühlfiltrierung, ergaben die Fässer 1680 Flaschen, die nun das „Vibrant Stills“ Logo von Alba Import zieren.

Distillery Manager Peter Holroyd

Die Auflage und das gute Preis-Leistungsverhältnis dieser Small Batch Release für Deutschland ist so bemessen, dass sie quasi die Brücke schlägt zur Core Range mit Kingsbarns „Doocot“ und „Balcomie“ und etwas längerfristiger als vorherige Limited Editions von Kingsbarns Distillery erhältlich sein sollte. Auch als Batch Strength Abfüllung mit frischen Bourbon-Fass Charakter ergänzt “Loch Leven“ die Core Range von Kingsbarns sinnvoll.

KINGSBARNS “Loch Leven”

bottled exclusively for Germany

First Fill Bourbon Barrels, 7 Jahre, 57,5 % vol.

DUFT

Tropische Früchte wie Papaya und Mango, Mandelmilch, Anklänge von Heidekraut und Kokos.

AM GAUMEN

Vanille, Himbeer-Ripple Eiscreme, reife Banane und grüner Apfel.

NACHKLANG

Gekibbelter Ingwer, Rhabarberkuchen, Vanillesoße und feine würzige Noten.

Namensgeber für Kingsbarns LOCH LEVEN ist der größte See im Kingdom of Fife, der Heimat der Brennerei und deren Besitzern, der Familie Wemyss. Die Halbinsel Fife ist seit jeher die Kornkammer Schottlands und so wird bei Kingsbarns Distillery seit Beginn der Produktion im Jahr 2015 ausschließlich lokale Gerste von umliegenden Farmen verwendet.

Corinna Schwarz, Geschäftsführerin von Alba Import:

„Wir freuen uns besonders, wenn wir bei der Konzeption einer Premium Single Malt Abfüllung mitwirken dürfen und es ist uns eine besondere Ehre, wenn dies durch unser Logo auf dem Etikett verbrieft wird. Kingsbarns Distillery begleiten wir von Anfang an und wir sind immer wieder begeistert von den hohen Qualitätsansprüchen des gesamten Brennerei-Teams, die sich in den Abfüllungen widerspiegeln.“

Kingsbarns LOCH LEVEN wird ab sofort im Fachhandel verfügbar sein zu einem empfohlenen VK von 59,– EUR.