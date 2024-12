Mit Living Souls hat Alba Import einen neuen, jungen unabhängigen Abfüller im Portfolio, der mit dem ersten Batch von vier Veröffentlichungen duchaus aufhorchen lässt. Unseren Lesern ist die Truppe aus Glasgow übrigens nicht unbekannt, haben wir sie Ihnen doch bereits im November vorgestellt.

Was Alba Import nun von Living Souls nach Deutschland bringt, finden Sie untenstehend mit den Tasting Notes und Infos zu den einzelnen Abfüllungen zusammengefasst:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Alba Import stellt den neuen Independent Bottler Living Souls aus Glasgow vor

Nachdem Alba Import kürzlich bereits die Distribution für die Cabrach Distillery aus der Speyside und die Gins von Secret Garden aus Edinburgh übernommen hat, ergänzen nun die Produkte des jungen unabhängigen Abfüllers Living Souls aus Glasgow das Vibrant Stills Portfolio im Hause Alba Import.

Und natürlich handelt es sich dabei nicht einfach nur um einen weiteren Independent Bottler, sondern hinter „Living Souls“ steckt ein junges Team aus Glasgow mit großer Expertise und Erfahrung sowie hervorragenden Verbindungen in die Whiskyindustrie.

Das Dreigestirn aus Calum Leslie – ehemals Head of Innovation der Loch Lomond Group -, Jamie Williamson – Gründer des UK Großhändlers Kilninian Spirits und lange Jahre bei Douglas Laing tätig – und John Torrance – 20 Jahre Erfahrung in der Industrie u.a. bei Diageo und Tullibardine – geht einen etwas anderen Weg und präsentiert mit dem Debüt-Bottling vier nicht ganz „alltägliche“ Small Batch Abfüllungen, zwei Blended Scotch, einen Blended Malt und einen Single Malt. Die drei Freunde haben dabei ihre Expertise und guten Verbindungen optimal genutzt – dieses Debüt kommt einem kleinen Paukenschlag gleich.

Living Souls, Blended Scotch Whisky, 15 Jahre, Solera System, 46 %

Ein 15-jähriger Blended Scotch aus dem hauseigenen Solera System überrascht derart, dass man sich fast nicht vorstellen kann, dass es sich um einen Blended Scotch handelt. Für das Team von Alba Import einer der besten Blends in dieser Preisklasse und Altersstufe, den man in den letzten Jahren verkostet hat. Es ist ein Blend aus nur zwei Zutaten – 50% Malt aus Sherryfässern einer sehr bekannten Speyside Brennerei wurden vermählt mit 50% North British Single Grain aus Bourbon und Sherry Fässern. Die Sherryfass Aromen kommen hierbei deutlich hervor und warme nussige Noten, geröstete Mandeln und Trockenfrüchte geben den Ton an. Bemerkenswert ist auch die wunderschöne Cremigkeit am Gaumen.

Living Souls, Blended Scotch Whisky, 40 Jahre, ex Islay Cask, 41,2 % Natural Strength

Der ältere „Bruder“ ist ein immerhin 40 Jahre alter Blended Scotch aus Refill Sherry Butts (ex Islay Casks), dessen Bestandteile bereits seit 1998 gemeinsam im Fass reifen.

Beeindruckend im Duft und am Gaumen zeigt sich hier ein Whisky aus einer anderen Ära in einer tollen Kombination von Rezeptur, Fasseinfluss und langer Reifung – und das zu einem unschlagbar attraktiven Preis und in natürlicher Stärke (Cask Strength).

Der Malt-Anteil beträgt satte 40% und enthält renommierte Speyside und Highland Brennereien. In der Gesamtrezeptur sind 25% Cambus Grain enthalten, also Grain einer geschlossenen Brennerei.

Üppige exotische Fruchtigkeit nach Ananas und Orange, gepaart mit erdigen Noten und subtilem Rauch im Hintergrund machen diesen Blend zu einem komplexen, vielschichtigen und dabei überaus lebendigen Dram.

Living Souls, Kildalton Blended Islay Malt, 19 Jahre, 42,0 % Natural Strength

Wenn ein neuer Independent Bottler mit einem 19-jährigen Kildalton Blended Malt beginnen kann, ist das schon eine Erwähnung wert, handelt es sich doch um einen sog. „teaspooned“ Whisky einer Islay Brennerei mit Kult-Status. Er kam mit 42% Cask Strength in die Flasche und zeigt Noten von eleganter Torfigkeit, Lagerfeuer, nassem Herbstlaub untermalt von einer maritimen Salzigkeit, Frucht und Gewürzen wie Zimt und Süßholz.

Living Souls, Ledaig/Tobermory Single Malt, 18 Jahre, 41,0 % Natural Strength

Auch der Ledaig/Tobermory Single Malt mit seinen 18 Jahren Reifung punktet nicht nur mit seiner Qualität, sondern auch mit Originalität – ist es doch ein Blend zweier Destillate einer Brennerei und somit per Definition ein Single Malt. Ungetorfter Tobermory und schwer getorfter Ledaig Malt, mindestens 18 Jahre alt aus Refill Sherry Butts und Hogsheads miteinander vermählt gibt es nicht alle Tage. Eine Aromenreise mit vordergründigem Kaminrauch und üppigem Heidehonig sowie Noten von frischen reifen Äpfeln im Geschmack, das Ganze in 41% Cask Strength.

Für alle Qualitäten von Living Souls gilt: abgefüllt in natürlicher Farbgebung und unter Verzicht auf Kühlfiltration.



Living Souls möchten mit diesen Abfüllungen mehr als nur Whisky in die Flasche bringen. Der Name spiegelt die Philosophie – ihre Small Batch Abfüllungen, deren Auflage 1050 – 1200 Flaschen beträgt,sollen Geschichten erzählen, Sinneseindrücke und Erinnerungen wecken. Statt klassischer Tastingnotes gibt es daher in den offiziellen Beschreibungen von Living Souls schöne Momente präsentiert, zu denen der jeweilige Whisky passen könnte.



Auch die ansprechenden Label vermitteln Lebensfreude. Mixed Media Collagen zieren die Etiketten auf den hübschen Flaschen, kleine Kunstwerke mit Elementen aus den jeweiligen Regionen Schottlands und den Aromen und Geschmacksnuancen der Abfüllungen.

Corinna Schwarz, Geschäftsführerin von Alba Import kommentiert:

„Eines ist den drei Köpfen Jamie, Calum und John hinter Living Souls in jedem Fall gelungen – auch wir mussten beim Genuss der Erstlinge verzückt die Augen schließen und waren tief in unsere Whisky-Vergangenheit zurückversetzt! Die vier Abfüllungen, die das Batch #1 von Living Souls umfassen, haben uns mit ihrer Qualität, ihrer Originalität, dem ansprechenden Markenauftritt sowie dem erstaunlichen Preis-Leistungs-Verhältnis derart überzeugt, dass es keiner langen Überlegungen bedurfte, ob sie unser Vibrant Stills Portfolio bereichern werden. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Living Souls.“

Die Living Souls Abfüllungen werden in Kürze im Fachhandel erhältlich sein.