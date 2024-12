Darf es etwas Besonderes sein? John Dewar & Sons haben zwei Sondereditionen aus ihren Brennereien Royal Brackla und Craigellachie auf den deutschen Markt gebracht, die über zwei Onlinehändler bezogen werden können. Dabei handelt es sich um einen 22 Jahre alten Royal Brackla mit Tokajer-Finish und einen 11 Jahre alten Craigellachie aus einem Oloroso Single Cask.

Mehr zu den Whiskys und die Preise erfahren Sie im der nachfolgenden Information, die wir für Sie erhalten haben

Ein Fest für Whisky-Enthusiasten: Royal Brackla und Craigellachie präsentieren zwei exquisite Meisterwerke aus der Exceptional Cask Series

John Dewar & Sons präsentiert zwei neue Sondereditionen der Exceptional Cask Series, die mit ihrer außergewöhnlichen Fassreifung und Handwerkskunst begeistern: Royal Brackla 22 Years Tokaji Finish und Craigellachie 11 Years Old Oloroso Single Cask bieten anspruchsvollen Genießern eine einzigartige Gelegenheit, in das meisterhafte Handwerk und die tief verwurzelte Geschichte zweier renommierter schottischer Whisky-Destillerien einzutauchen – sorgfältig ausgewählt und auf höchstem Niveau hergestellt von Master Blenderin Stephanie Macleod.

Royal Brackla 22 Years Tokaji Finish

(53% vol., UVP €319,99)

Royal Brackla, eine der ältesten Brennereien Schottlands und bekannt als „The King’s Own Whisky“ erweitert das Portfolio mit einem wahrhaft majestätischen Malt, der über zwei Jahrzehnte im Eichenfass reifte und schließend in Fässern veredelt wurde, die zuvor den weltbekannten ungarischen Dessertwein Tokaji beherbergten. Das Finish verleiht dem Whisky eine neue Dimension aus reichhaltiger Süße und Komplexität: Aromen von Mangopüree und zarten Sommerblüten, karamellisiertem braunen Zucker, sahniger Crème anglaise und einem Hauch von feinherbem Lakritz harmonieren perfekt mit dem tiefen Eicheneinfluss der langen Reifung. Das Ergebnis ist ein bemerkenswerter Whisky mit einem sanften, langanhaltenden Abgang, der die seltene Verbindung von schottischer Tradition und ungarischer Weinkunst zelebriert – perfekt für Kenner, Sammler und Genießer, die nach einer außergewöhnlichen Premium-Abfüllung suchen.

Craigellachie 11 Years Old Oloroso Single Cask

(62,1% vol, UVP €199,99)

Craigellachie, bekannt für seinen robusten und ungezähmten Stil, bringt mit dieser exklusiv für Deutschland abgefüllten Single Cask-Edition eine echte Rarität und geschmackliche Besonderheit auf den Markt. Der Single Malt, der vollständig in einem handverlesenen Oloroso Sherry-Fass gereift und mit kraftvollen 62,1% abgefüllt wurde, repräsentiert die kompromisslose Handschrift der Speyside-Destillerie. Bekennend unkonventionell, offenbart diese Abfüllung eine bemerkenswerte Intensität: Aromen von sirupsüßer Ananas, erdigen Getreidenoten, salzigem Popcorn und eine subtile Rauchigkeit, die in einem würzigen-warmen, anhaltenden Finish mit Nuancen von Vanille und schwarzem Pfeffer ausklingen. Craigellachie zeigt hier erneut, warum die Brennerei als eine der eigenständigsten Vertreter der Speyside gilt: Ein Whisky, der sich mutig abseits des Mainstreams positioniert und das klassische Stilverständnis der Region neu interpretiert. Limitiert und nur in Deutschland erhältlich – ideal für Liebhaber von vollmundigen, charakterstarken Whiskys und ein Highlight für Sammler und Genießer zur Weihnachtszeit.

Limitierte Verfügbarkeit

Die beiden Abfüllungen repräsentieren nicht nur das Erbe und die Innovationskraft ihrer jeweiligen Destillerien, sondern auch den Trend hin zu hochwertigen, limitierten Whiskys, die den verfeinerten Präferenzen der modernen Whisky-Genießer gerecht werden. Der Royal Brackla 22 Years Tokaji Finish ist in begrenzter Stückzahl in Deutschland und ausgewählten internationalen Märkten erhältlich, während der Craigellachie 11 Years Old Oloroso Single Cask exklusiv für Deutschland abgefüllt wurde – mit einer Auflage von lediglich 636 Flaschen. Beide Malts bieten eine seltene Gelegenheit, zwei kontrastierende, aber gleichermaßen außergewöhnliche Whiskys zu erleben – jeder ein Meisterwerk der Whisky-Kunst, das mit höchster Sorgfalt, Kunstfertigkeit und Hingabe geschaffen wurde

Exceptional Cask Series

Die Exceptional Cask Series ist eine Sammlung exklusiver und limitierter Abfüllungen aus den Single Malt Destillerien Aberfeldy, Craigellachie, Royal Brackla und Aultmore und ein gutes Beispiel dafür, mit welcher Sorgfalt Stephanie Macleod und ihr Team die Grundlagen für die gesamte Single Malt Range entwickeln. Hinter jedem Whisky steckt eine Geschichte: Jede Probe aus dem umfangreichen Fassbestand wird untersucht und bewertet, um die Reifung und Geschmacksentwicklung zu überwachen. Gelegentlich entdeckt Macleod dabei ein Fass, das aufgrund seines außergewöhnlichen Charakters als „Exceptional Cask“ eingestuft wird. Mit dieser Serie sollen Whisky-Liebhaber neue und aufregende Einblicke in die Welt der Single Malts erhalten – sei es durch unübliche Fassarten, ein anderes Alter oder eine einzigartige Verbindung zwischen dem reifenden Whisky und dem speziellen Fass. Aufgrund der begrenzten Auflage sind diese Whiskys in der Regel nur in kleinen Mengen erhältlich und genießen daher bei Sammlern und Whisky-Liebhabern große Anerkennung.