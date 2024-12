Kirsch Import bringt Rauch-Trio aus Tobermory nach Deutschland: Ledaig Octaves von Murray McDavid

Drei verschiedene Sherry-Fasstypen, drei ganz verschiedene Gschamcksprofile: Die exklusiv für Deutschland abgefüllten rauchigen Tobermory (der Handelsname dafür ist Ledaig) von Murray McDavid sind in Kürze über Kirsch Import im deutschen Fachhandel verfügbar – alle natürlich in Fassstärke und ohne Farbstoffe oder Kühlfiltrierung.

Nachfolgend stellt Kirsch Import die drei Bottlings mit etwas Hintergrundinfos und vor allem den Tasting Notes vor:

Rauch-Trio aus Tobermory: Ledaig Octaves für Deutschland

An der Küste der Isle of Mull entstehen seit 1798 gefeierte Torf-Whiskys, die Islay kräftige Konkurrenz machen. Der unabhängige Abfüller Murray McDavid veredelte diesen maritimen Malt der Tobermory Distillery in Oktav-Fässern. Vorbelegt mit unterschiedlichen Sherrysorten, ließen die kleinen Casks den Whisky innerhalb von zwölf Monaten intensiv und mit viel Holzkontakt nachreifen. Nur 81 bis 85 Flaschen sind exklusiv für den deutschen Markt verfügbar.



Für den Ledaig 2011/2024 – Palo Cortado Sherry fiel die Wahl auf einen raren, frischen Sherrystil. Noten von Räucherspeck und Tabak treffen so auf gegrillten Apfel und Popcorn.



Amontillado ist ein komplexer, dunkler Likörwein, der den Ledaig 2011/2024 – Amontillado Sherry mit Aromen von geräuchertem Pfirsich, Honig und gesalzener Melone ausstattete.



Der Ledaig 2011/2024 – PX Sherry ist ein üppiges Erlebnis, für das der temperamentvolle, rauchgeladene Inselwhisky im Pedro Ximénez Octave ausgebaut wurde. Karamellsoße verschmilzt so mit öligem Rauch, fruchtigem Kakao und getrockneten Cranberries.

Ledaig 2011/2024 – Palo Cortado Sherry #2301854 – Peated

Murray McDavid Island Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

Bottled exclusively for Germany



12 Jahre

Dest.: 2011

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: Palo Cortado Sherry Octave (Finish)

Fassnr.: 2301854

85 Flaschen

56,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes:



Nase: Geräucherter Speck, Salzkaramell und Popcorn.



Gaumen: Welle von Torf, Tabakblättern und geräucherter Birne.



Nachklang: Milde Noten von Feuerstein, gegrillter Apfel und geröstetes Brioche





Ledaig 2011/2024 – Amontillado Sherry #2301853 – Peated

Murray McDavid Island Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

Bottled exclusively for Germany



12 Jahre

Dest.: 2011

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: Amontillado Sherry Octave (Finish)

Fassnr.: 2301853

83 Flaschen

56,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt



Tasting Notes:



Nase: Geräucherter Pfirsich, süßes Malz und gesalzene Melone.



Gaumen: Gegrillte Ananas, Holzrauch und Honig.



Nachklang: Steinobst, frische Kiefer und rauchiges Getreide.

Ledaig 2011/2024 – PX Sherry #2301852 – Peated

Murray McDavid Island Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

Bottled exclusively for Germany



12 Jahre

Dest.: 2011

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Octave (Finish)

Fassnr.: 2301852

81 Flaschen

55,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt



Tasting Notes:



Nase: Karamellsoße, geräucherte Feigen und gewachstes Holz.



Gaumen: Öliger Rauch, fruchtiger Kakao und cremige Pedro-Ximénez-Noten.



Nachklang: Glut und getrocknete Cranberries.