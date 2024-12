Einen ganz besonderen Jahresausklang in Sachen Whisky haben sich die St. Kilian Distillers für den 28. Dezember einfallen lassen: Vier neue und besondere Whiskys werden in einem Live-Onlinetasting vorgestellt – und es gibt zusätzlich die Chance, eines der begehrten 30 Liter Kundenfässer zu gewinnen.

Was genau die Crew um Master Distiller Mario Rudolf in den Tasting Sets vorstellen wird, die Sie noch bis 17. 12. bei St. Kilian bestellen können, lesen Sie hier:

Ultimatives Online Tasting am 28. Dezember 2024: Vier faszinierende Neuheiten und die Chance auf ein 30 Liter Kundenfass

St. Kilian Distillers lädt zum fulminanten Jahresabschluss mit Whisky-Genuss auf höchstem Niveau ein

Rüdenau, im Dezember 2024

Am Samstag, den 28. Dezember 2024, um 19 Uhr lädt St. Kilian Distillers zum spektakulären Online Tasting ein, um das Jahr mit einem wahren Feuerwerk der Aromen zu verabschieden. Vier faszinierende, neue Single Malt Whiskys versprechen unvergessliche Genussmomente auf höchstem Niveau, während die namhafte Expertenrunde spannende Einblicke in die Welt der Brennkunst bietet. Master Distiller Mario Rudolf, Whisky-Connaisseur Dr. Heinz Weinberger, Brand Ambassador Christoph Albietz, Director of Communication & Brand Development Andreas Kreser und St. Kilian Distillers Fellow Juliane Weber führen live aus Rüdenau durch diesen außergewöhnlichen Abend, der jedem Whisky-Fan lange in Erinnerung bleiben wird!

Im Mittelpunkt des Tastings stehen vier exklusive Neuheiten, die die Innovationskraft und Vielfalt von St. Kilian Distillers eindrucksvoll unter Beweis stellen. Besonders hervorzuheben ist die erste peated Mizunara Vollreifung aus der St. Kilian Exceptional Range, die mit ihrer Kombination aus rauchigen Aromen und japanischer Eleganz einen echten Meilenstein setzt. Diese seltene Rarität ist vermutlich der erste getorfte, nicht-japanische Single Malt Whisky, der vollständig in einem frischen, zuvor unbelegten Mizunara-Eichenfass gereift wurde.

Darüber hinaus wird die bereits mit Spannung erwartete Signature Edition FOURTEEN präsentiert – eine eindrucksvolle Fortsetzung der Erfolgsgeschichte der beliebten Serie. Dieser Single Malt Whisky zelebriert das Nachbarland Frankreich, indem er in exquisiten Fässern reifte, die zuvor mit erlesenen französischen Weinen und Destillaten belegt waren.

Auch eine exklusive Einzelfassabfüllung aus einem ex Champagner Vin Clair Fass wird Teil des Tastings sein – ein raffinierter, ungetorfter Tropfen, der mit seiner Vielschichtigkeit beeindruckt und wie geschaffen ist, um mit knallenden Korken auf ein glanzvolles Jahr 2025 anzustoßen.

Ein weiteres Highlight bildet die zweite rauchige Edition aus der einzigartigen Whisky Solera by St. Kilian, die gekonnt die Balance zwischen Rauch, Sherry und Komplexität vereint. Mit der insgesamt dritten Abfüllung der Serie können Sammler ihre eigene Solera aufbauen oder erweitern, indem sie die runden Verpackungstuben pyramidenartig stapeln und so eindrucksvoll präsentieren.

Das Line-up wird durch drei weitere ausgewählte Single Malt Whiskys ergänzt, die den Abend noch abwechslungsreicher gestalten. Die beiden beliebten Klassiker aus der St. Kilian Core Range – CLASSIC – Mild & Fruity und PEATED – Rich & Smoky – dürfen ebenso wenig fehlen wie die aktuelle, sanft rauchige Judas Priest Heavy Metal Edition „Invincible Shield“. Für den süßen Abschluss sorgt der cremige ADVOCAAT-Eierlikör, verfeinert mit St. Kilian Single Malt Whisky.

Verlosung: 30 Liter Kundenfass als Gewinn

Für alle, die ein Tasting-Set erworben haben, bietet sich zudem die einmalige Gelegenheit, stolzer Besitzer eines 30 Liter Kundenfasses im Wert von über 3.000 € zu werden. Denn mit dem Kauf eines Tasting-Sets nehmen Whisky-Liebhaber automatisch an der Verlosung eines hochwertigen Amarone Rotwein Private Casks teil, das mit mildem Single Malt Spirit gefüllt wurde. Der Gewinn umfasst zudem die Lagerung in Rüdenau, die Flaschenabfüllung, eine hochwertige Etikettierung sowie die Übernahme aller anfallenden Steuern.

Bestellung der Tasting-Sets

Die Tasting-Sets mit den acht exquisiten Proben können noch bis einschließlich 17. Dezember 2024 bequem online bestellt werden. Solange der Vorrat reicht, sind die Sets zudem im Shop der St. Kilian Besucherdestillerie in Rüdenau erhältlich.

Die St. Kilian Neuheiten zum Online Whisky Tasting im Einzelnen:

Exceptional Range Mizunara – Peated (limitiert auf 258 Flaschen): Diese außergewöhnliche Mizunara Einzelfassabfüllung aus der St. Kilian Exceptional Range ist der erste rauchige Single Malt Whisky der exklusiven Serie, die den Meisterwerken der deutschen Destillerie vorbehalten ist. Die hochwertige Rarität wird in einer dekorativ gestalteten 0,5 Liter Pot Still Glasflasche präsentiert und durch eine elegante Verpackung ergänzt, die ihre Einzigartigkeit und Exklusivität betont. Nach fünf Jahren Reifung in einem frischen, zuvor unbelegten 225 Liter Mizunara-Eichenfass entfaltet sich ein intensives, komplexes Aromenspiel, bei dem sich aromatischer Torfrauch und Sandelholz mit süßen Trockenfrüchten verbinden, während orientalische Gewürze, Lakritze und ein Hauch von Eukalyptus den Gaumen veredeln.

Aussehen: Leuchtender Bernstein

Aroma: Aromatischer Torfrauch vereint sich harmonisch mit reifen Trockenfrüchten und Feigen, untermalt von Waldhonig, Süßholz und orientalischen Gewürzen, abgerundet durch subtile Anklänge von Sandelholz.

Geschmack: Intensiv, vielschichtig und wärmend, mit einer verführerischen Süße von Trockenfrüchten, Rosinen und cremigem Honig, begleitet von orientalischen Gewürzen, einem Hauch schwarzem Pfeffer und Lakritz, perfekt ausbalanciert durch aromatischen Torfrauch, aschige Nuancen und zarte Sandelholznoten.

Nachklang: Die cremig süße Melange aus Fruchtmarmelade, Honig und Süßholz klingt in Begleitung orientalischer Gewürze, rauchiger Holztöne und einem Hauch Eukalyptus elegant und lange nach.

Alkoholgehalt: 54,0 % vol

UVP: € 249,00 (0,5 Liter)

Signature Edition FOURTEEN – Unpeated (limitiert auf 4.260 Flaschen): Diese Neuerscheinung vereint Destillate, die in erlesenen französischen Fässern zwischen drei und sieben Jahre reiften – darunter Rhum Agricole, Armagnac, Cognac, Sauternes, Rotwein Margaux und Champagner Vin Clair. Die edlen Fässer verleihen diesem Single Malt Whisky eine bemerkenswerte Tiefe und Eleganz, inspiriert vom französischen Terroir. In perfekter Trinkstärke von 49,8 % vol abgefüllt, entfaltet er ein vielschichtiges Fruchtspektrum von saftigen Pfirsichen, süßen Trauben und reifen Birnen, die mit wärmender Eichenwürze, cremiger Vanille und zartem Karamell harmonieren. Ein meisterhaft komponiertes Geschmackserlebnis und eine wahre Liebeserklärung an die französische Handwerkskunst.

Aussehen: Dunkles Gold

Aroma: Ein verführerisches Fruchtbouquet aus reifen Pfirsichen, gebackenen Äpfeln und hellen Trauben, veredelt mit Sultaninen, Vanillecreme und Karamell, sorgt mit zarten Eichentönen für einen harmonischen Ausklang.

Geschmack: Saftige Pfirsiche, süße Trauben und reife Birnen vereinen sich mit einer wärmenden Eichenwürze und einem Hauch Pfeffer, abgerundet durch cremige Vanille, zartes Karamell und einem Hauch Milchschokolade.

Nachklang: Cremig-süßes Fruchtkompott und zarte Milchschokolade verschmelzen mit trockenen Noten von Traubenkernen, wärmender Eiche und feinen Tanninen zu einem langen Finale.

Alkoholgehalt: 49,8 % vol

UVP: € 49,90 (0,5 Liter)

Whisky Solera – Peated – III 2024 (limitiert auf 683 Flaschen): Diese zweite rauchige Abfüllung der Whisky Solera Serie durchlief das dreistufige St. Kilian Whisky Solera System, mit einer finalen Reifung in edlen Pedro Ximénez Sherry Fässern. Zuvor reifte der Whisky in einer einzigartigen Kombination aus 20 Jahre alten Amontillado-, 30 Jahre alten Fino- und feinsten Oloroso Sherry Fässern, die mit rauchigem Whisky aus ehemaligen Bourbon Fässern befüllt wurden. Das Ergebnis ist ein komplexer, vierjähriger Single Malt Whisky, der eine harmonische Balance aus Rauch, Sherrynoten und eleganter Süße vereint. Eine exklusive Sonderedition, die sowohl Sammler als auch Genießer begeistern wird.

Aussehen: Dunkler Bernstein

Aroma: Vielschichtiger Torfrauch trifft auf dunkle, in Sherry eingelegte Früchte, Rosinen und Datteln, elegant abgerundet durch würzige Kräuter, einen Hauch Liebstöckel und die süße Note von braunem Zucker.

Geschmack: Die verlockende Süße aus Sherry, Trockenfrüchten und braunem Zucker verschmilzt harmonisch mit würzigen Eichentönen, Kräutern, einem Hauch Rancio, Zartbitterschokolade und feinem Torfrauch zu einem meisterhaft ausgewogenen Genusserlebnis.

Nachklang: Die cremigen Fruchtnoten hallen mit feiner Zartbitterschokolade, dezent trockenen Aschetönen und wärmender Eichenwürze, sanft umhüllt von einem Hauch Torfrauch, lange nach.

Alkoholgehalt: 57,6 % vol

UVP: € 99,90 (0,5 Liter)

Handfilled Whisky – ex Champagner Vin Clair – Unpeated (limitiert auf 361 Flaschen): Dieser exklusive Handfilled Whisky aus einem seltenen ex Champagner Vin Clair Single Cask wurde mit kraftvollen 60,9 % vol abgefüllt. Vin Clair, ein junger Weißwein, der als Basis für Champagner dient, verleiht diesem Whisky seine elegante und außergewöhnliche Note. Der vierjährige Single Malt begeistert mit einem facettenreichen Aromenspiel von süßen Trauben, saftigen Aprikosen und feinen Traubenkernnoten, die harmonisch mit trockenen Tanninen verschmelzen. Vanillecreme und wärmende Eichenwürze runden das Geschmackserlebnis perfekt ab. Eine außergewöhnliche Abfüllung für Genießer, die das Besondere suchen.

Aussehen: Heller Bernstein

Aroma: Ein spritzig-fruchtiges Potpourri aus hellen Trauben, saftigen Aprikosen und grünen Äpfeln, veredelt mit Sternfrucht und feiner Eichenwürze, wird von elegant eingebundenem Alkohol harmonisch begleitet.

Geschmack: Süße Trauben und saftige Aprikosen treffen auf feine Traubenkernnoten und trockene Tannine, perfekt ergänzt durch Vanillecreme, wärmende Eichenwürze und einen pikanten Hauch weißen Pfeffers.

Nachklang: Zarte Fruchtsüße und cremige Vanille vereinen sich mit dezent bitteren Traubenkernen, feinen Tanninen und trockenen sowie wärmenden Eichennoten zu einem langen, eleganten Ausklang.

Alkoholgehalt: 60,9 % vol

UVP: € 69,90 (0,5 Liter)

In limitierter Zahl erhältlich

Alle am 28. Dezember ab 19 Uhr neu vorgestellten Abfüllungen werden zum Abschluss des Online Tastings im Onlineshop zum Verkauf freigeschaltet. Bei ausreichender Verfügbarkeit sind die limitierten Editionen voraussichtlich ab Freitag, den 3. Januar 2025, auch vor Ort in der Besucher-Destillerie in Rüdenau erhältlich – solange der Vorrat reicht.