Ab 14. Februar erhältlich: St. Kilian Distillers präsentiert Signature Edition FIFTEEN

Wie die Zeit vergeht… – Die St. Kilian Distillers präsentieren nun bereits die 15. Signature Edition. Auch diesmal hat man sich in der Brennerei für eine interessante Mischung von Geschmäckern entschieden – ein Markenzeichen der Signature Editions. Die St. Kilian Signature Edition FIFTEEN vereint kräftigen Torfrauch mit aromatischen Amarone-Fässern und wird am 14. Februar offiziell erscheinen.

Kaufen kann man die neue Abfüllung ab 14. Februar – und auch bei den zwei Messen am kommenden Wochenende am Stand von St. Kilian verkosten: Jeweils in Nürnberg (The Village) und in Schwetzingen (Whisky Spring) wird die Destillerie vertreten sein.

Hier vorab einmal alle Infos zur St. Kilian Signature Edition FIFTEEN

Signature Edition FIFTEEN – St. Kilian Distillers präsentiert neuen Single Malt Whisky als Hommage an Torfrauch und Amarone Weinfässer

Ein rauchiges Meisterwerk, das die Vielfalt und Expertise der Destillerie zelebriert

Rüdenau, im Februar 2025 – Mit der neuen Signature Edition FIFTEEN bringt St. Kilian Distillers am 14. Februar 2025 eine exklusive Abfüllung auf den Markt, die durch intensiven Torfrauch und eine vollständige Reifung in edlen Amarone Weinfässern des renommierten Weinguts Lenotti besticht. Diese rauchige Edition ist eine Hommage an die Handwerkskunst der Destillerie und bildet das torfige Pendant zur begehrten Signature Edition TWO von 2019.

Die Signature Edition FIFTEEN wurde aus schottischem Torfrauchmalz mit einem beeindruckenden Phenolgehalt von 80 ppm hergestellt. Reifen durfte die neue Abfüllung für drei Jahre in ehemaligen Amarone Fässern unterschiedlicher Größen (50 l, 100 l und 310 l), die direkt nach der Entleerung des vollmundigen Amarone della Valpolicella vom italienischen Bardolino nach Rüdenau gelangten. Die weinigen Aromen der Fässer in Verbindung mit den eleganten Fruchtakzenten und intensiven Rauchnoten des St. Kilian New Make machen diesen Single Malt Whisky zu einem unverwechselbarem Geschmackserlebnis.

Für Mario Rudolf, Master Distiller bei St. Kilian, ist die Signature Edition FIFTEEN die ideale Ergänzung der Serie:

„Die hochwertigen Amarone Fässer von Claudio Lenotti sind absolut einzigartig. Sie verleihen unserem Whisky eine beeindruckende Tiefe und außergewöhnliche Aromenvielfalt. Mit diesem Single Malt wollten wir ein rauchiges Pendant zur legendären Signature Edition TWO schaffen, die ebenfalls in Amarone Fässern gereift ist – ein Whisky mit markantem Charakter und authentischer Seele. Ich bin überzeugt, dass uns das hervorragend gelungen ist.“

Der limitierte Single Malt Whisky ist weder gefärbt noch kühlgefiltert und wurde mit einem Alkoholgehalt von 53,3 % vol in die ikonische 0,5-Liter-Glasflasche in Brennblasenform abgefüllt. Das ansprechende Design unterstreicht die Exklusivität der Edition, die zu einem Verkaufspreis von € 49,90 erhältlich ist.

Verkaufsstart und Messepräsentationen

Die Signature Edition FIFTEEN ist ab dem 14. Februar 2025 im Onlineshop von St. Kilian sowie im Besuchershop der Destillerie in Rüdenau erhältlich und wird auch im ausgewählten Fachhandel verfügbar sein. Darüber hinaus präsentiert St. Kilian Distillers die neue Abfüllung exklusiv auf den Whiskymessen in Schwetzingen (Whisky Spring) und Nürnberg (The Village).

Über die Signature Edition

Die Signature Edition ist das Flaggschiff von St. Kilian Distillers. Jede Abfüllung dieser Serie erzählt eine eigene Geschichte und hebt die Vielseitigkeit der Destillerie hervor. Die einzigartige Fasszusammensetzung und individuell abgestimmte Alkoholstärke machen jede Edition zu einem Sammlerstück und Highlight für Genießer. Neben den limitierten Abfüllungen der Signature Edition zählen die dauerhaft verfügbare Single Malt Core Range, exklusive Sondereditionen, Single Malts aus der Heavy Metal Serie, Whiskys aus der Bud Spencer und Terence Hill Reihe, der BUD SPENCER – DISTILLED DRY GIN sowie Premiumliköre auf New Make Basis zum umfangreichen Produktportfolio der mehrfach prämierten Destillerie.

Aussehen: Bernstein mit rötlichen Reflexen

Aroma: Ein verführerisch fruchtiges Bouquet aus roten Beeren, Waldfrüchten, dunklen Kirschen und reifen Pfirsichen entfaltet sich harmonisch, begleitet von süßem Torfrauch, zarten BBQ-Akzenten, einer Nuance Vanille und würzigem Eichenholz.

Geschmack: Die samtige Fruchtsüße von dunklen Kirschen, saftigen roten Johannisbeeren und reifen Pfirsichen verschmilzt mit cremiger Vanille, während wärmende Eichenwürze und ein Hauch von Kakao eine perfekte Balance schaffen, die von aschigem Torfrauch umhüllt wird.

Nachklang: Cremig-süße Noten von roter Fruchtmarmelade verweilen lang und intensiv, getragen von Zartbitterschokolade, feinem Torfrauch, leicht trockenen Tanninen und eleganter Eichenwürze.

Alkoholgehalt: 53,3 % vol

UVP: € 49,90 (0,5 Liter)