Jetzt erschienen: Whisky Guide Deutschland – Das Jahrbuch 2025

So umfangreich der neue Whisky Guide Deutschland in seiner Ausgabe 2025 ist (es ist im Vergleich zum Vorjahr nochmals gewachsen), so knapp ist die Presseaussendung, die uns Autor Heinfried Tacke dazu übermittelt hat. Was in ihr nicht steht, was wir aber hier gerne von uns aus nachreichen: Tacke wird mit dem Buch in Nürnberg vertreten sein, dort können Sie Ihr Exemplar kaufen und von ihm handsignieren lassen. Wer’s nicht nach Nürnberg schafft, der findet unten einen Link zum Bestellen:

Whisky Guide Deutschland – Das Jahrbuch 2025

2024 Jahr gab es nach drei Jahren Pause das Comeback vom Whisky Guide Deutschland – ein Standardwerk für Liebhaber. Nun ist das neue Jahrbuch da. Und es hat nochmals zugelegt – in Umfang und Inhalt. Doch neu ist heuer vor allem die vom Guide gestartete Exzellenzinitiative. Unter dem Credo „The Excellence of Whisky“ trennt sich im Buch mehr denn je die Spreu vom Weizen – wie man es von einem guten Ratgeber erwarten darf!

