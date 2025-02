Rund um den Valentinstag am 14. Februar bemerkt man seitens der Whiskybrennereien und ihrer Agenturen ein Faible für Cocktailrezepte (und auch der kommende St. Patricks’s Day spielt da schon hinein). Uns soll es recht sein, können wir Sie doch auf diese Weise mit interessanten Anregungen für Whiskygenuss abseits des pur-Genießens versorgen.

Heute am Nachmittag tun wir das im Doppelpack: Zunächst einmal mit einem „Padovani Spritz“ aus der Destillerie Benriach, später dann mit Anregungen aus Irland. Viel Spaß beim Mixen und Genießen!

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Ein Hauch von Frühling – Der „Padovani Spritz“ mit Benriach Speyside Single Malt Whisky

Mit dem „Padovani Spritz“ präsentiert Benriach Speyside Single Malt Whisky eine elegante Cocktailkreation, die den Frühling perfekt einläutet. Der Aperitif vereint den vielschichtigen Charakter des Benriach Original Ten mit der blumigen Süße von Holunderblütenlikör und der spritzigen Frische von Zitronensaft, abgerundet durch ein leichtes Prickeln von Soda – eine harmonische Verbindung aus Tradition und Leichtigkeit.



Traditionell genießt man einen Single Malt pur und ohne Eis. Diese klassische Art des Genusses bewahrt die unverfälschte Integrität der präzisen Handwerkskunst der Master Blenderin Rachel Barrie und fängt die Seele der Destillerie ein. Benriach Speyside Single Malt zeichnet sich jedoch durch seinen innovativen Ansatz aus: Mit avantgardistischen Anspruch erschließt die Destillerie neue Dimensionen des Genusses, indem sie traditionelle Werte mit kreativen Ideen verbindet. So öffnet Benriach die Welt des Geschmacks und zeigt, wie vielseitig und überraschend Single Malt Whisky sein kann.

Padovani Spritz

Ein Genussmoment im Glas: Rezept und Zubereitung

5cl Benriach Original Ten

3cl Holunderblütenlikör

2cl frischer Zitronensaft

Soda zum Auffüllen



Die Zubereitung folgt der Philosophie der Einfachheit: Alle Zutaten – 5cl Benriach The Original Ten, 3cl Holunderblütenlikör und 2cl frischer Zitronensaft – in ein mit Eiswürfeln gefülltes Glas geben. Mit Soda auffüllen. Vorsichtig umrühren, damit sich alle Aromen harmonisch vermischen. Zum Schluss mit einer Zitronenschale oder getrockneten Holunderblüten dekorieren.

Zurückhaltung trifft Eleganz

In einer Zeit, in der oft die Extravaganz im Vordergrund steht, setzt der „Padovani Spritz“ auf die Kraft der Subtilität. Der Holunderblütenlikör ergänzt die vielschichtigen Aromen des Single Malts und verleiht eine florale Süße, die durch die lebendige Frische des Crémants abgerundet wird. Mit dem „Padovani Spritz“ möchte Benriach zeigen, wie vielseitig ihre Single Malts in der modernen Cocktailkultur eingesetzt werden können. Dieser Aperitif ist ein perfekter Einstieg in den Frühling – leicht, spritzig und dennoch mit der Tiefe, die unseren Whisky auszeichnet.

Benriach – Eine Destillerie mit Tradition und Innovation

Die Speyside Single Malts von Benriach genießen weltweit einen einzigartigen Ruf, der von der Balance zwischen Tradition und Experimentierfreude geprägt ist. Mit einer der vielfältigsten Fass-Sammlungen Schottlands setzt die Destillerie neue Maßstäbe in der Reifung und Geschmacksentwicklung.



Der Benriach The Original Ten ist ein Paradebeispiel für den kreativen Ansatz der Destillerie: In Bourbon-, Sherry- und getoasteten Eichenfässern gereift, entfaltet er ein außergewöhnlich vielschichtiges Aromenspektrum. Aromen von Birnen, frischen Nektarinen und ein Hauch von Eiche verbinden sich mit einer angenehmen Honigsüße zu einem weichen, cremigen Abgang. Dieser Ansatz ermöglicht es, die Welt der Single Malts auf überraschende und moderne Weise zu entdecken – sei es pur oder in kreativen Cocktailkreationen wie dem „Padovani Spritz“.