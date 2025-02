The Glendalough Shamrock bringt zum St. Patrick’s Day den Geschmack Irlands ins Glas

Nach dem Rezept zum Valentinstag von Benriach (siehe hier) können wir Ihnen drei Rezepte rund um den St. Patrick’s Day vorstellen – sie stammen von der Glendalough Distillery im County Wicklow. Der Glendalough Shamrock, der Wicklow’s Green Gimlet und der Glendalough Mint sehen auf den die Rezepte begleitenden Fotos richtig erfrischend und köstlich aus – auch hier viel Spaß beim Mixen und Genießen!

The Glendalough Shamrock bringt den Geschmack Irlands ins Glas

Inspirierende Whiskey-Drinks passend zum St. Patrick’s Day

Grün, frisch und voll irischer Seele – The Glendalough Shamrock bringt den Geschmack Irlands ins Glas! Mit dem aromatischen Glendalough Double Barrel Irish Whiskey, frischen Kräutern und einem Hauch von Chartreuse ist dieser Cocktail eine Hommage an den mitten in den grünen Wicklow Mountains gelegenen Ort Glendalough. Perfekt für St. Patrick’s Day und darüber hinaus!

The Glendalough Shamrock:

10–15 Blätter Minze & Basilikum

40 ml Glendalough Double Barrel Irish Whiskey

10 ml Chartreuse

15 ml Zuckersirup

20 ml Zitronensaft

10 ml erkalteter gebrühter Eisenkraut-Tee (Verbene)

Zubereitung:

Minze & Basilikum mit Zuckersirup im Shaker zerdrücken Glendalough Double Barrel Whiskey, Zitronensaft & Tee hinzufügen Mit Eis shaken & fein über einen großen Eiswürfel in einen Tumbler abseihen Mit einem Shamrock (Kleeblatt) oder Minze garnieren

Neben „The Glendalough Shamrock“ empfiehlt die Glendalough Distillery noch zwei weitere Kreationen rund um den St. Patrick’s Day.

Der Wicklow’s Green Gimlet wird ohne Eis im Glas serviert. Frischer Limettensaft, Zuckersirup und grüner Tee bilden die perfekte Balance aus herb und erfrischend.

Wicklow’s Green Gimlet:

50 ml Glendalough Double Barrel Irish Whiskey

25 ml frischer Limettensaft15 ml Zuckersirup

15 ml abgekühlter grüner Tee

Zubereitung:

Alle Zutaten in einem Shaker gut vermengen. Den Shaker mit Eis füllen und kräftig schütteln. In ein vorgekühltes Gimlet-Glas abseihen. Mit einem Basilikumblatt oder einer Limettenscheibe garnieren.

Der Glendalough Mint Mist hingegen kombiniert den aromatischen Glendalough Pot Still Irish Whiskey mit einer feinen Zitrus- und Minzfrische, abgerundet durch Sodawasser.

Glendalough Mint Mist:

50 ml Glendalough Pot Still Irish Whiskey

15 ml Zitronensaft10 ml Minzsirup oder Simple Syrup

100 ml Sodawasser

Zubereitung:

Glendalough Pot Still Whiskey, Zitronensaft und Minzsirup in ein Highball-Glas geben. Eiswürfel oder einen großen Eiskegel hinzufügen. Mit Sprudelwasser auffüllen und sanft umrühren. Mit einer Zitronenscheibe und einem Basilikumzweig garnieren.

Sláinte!

Über Glendalough. Die erste Craft Distillery Irlands.

Die Gründer der Glendalough Distillery wählten 2011 einen sagenumwobenen Ort, um die handwerkliche Brennerkunst Irlands zu neuem Leben zu erwecken und damit ihre Heimat geschmacklich erfahrbar zu machen: Glendalough – dass „Tal der zwei Seen“. Es liegt im County Wicklow, das auch als „Garten Irlands“ bezeichnet wird. Die Mission: Die letzten 100 Jahre, in denen nur zu oft beliebige Blends den Ton angegeben haben, vergessen zu machen und wieder den Stil der großen irischen Destillate zu lancieren, die den irischen Whiskey einst berühmt machten. All ihre Destillate werden in kleinen kupfernen Pot Stills gebrannt, nicht kühl gefiltert, mit Bergquellwasser aus Wicklow auf Trinkstärke gebracht und anschließend in First Fill Bourbon-Fässern gereift. Dann gönnt man den diversen Whiskeys ein individuelles Finish.

