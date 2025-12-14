Übersicht: Whiskyvideos und Podcasts der Woche (472)

Willkommen zur 472. Folge der Whiskyvideos und Podcasts der Woche. In ihr finden Sie wie immer eine Übersicht und Zusammenfassung der Beiträge, die uns von Vloggern und Podcastern für Sie zugeschickt wurden. Die Liste der teilnehmenden Vlogs ist nicht fix: Wenn Sie meinen, dass Ihr Video oder Podcast ebenfalls dazu gehören sollte, dann können Sie unten herausfinden, wie das möglich wäre.

In der neuen Ausgabe 472 finden Sie die folgenden Podcasts und Verkostungsvideos:

Podcasts:

Fassfreunde 15 – Just Whisky!

Videos:

Pat Hock – Bushmills 21 Jahre

Whisky und Film – Caol Ila 11 Jahre von Hepburn’s Choice

Friendly Mr. Z – Ardnamurchan AD/10 Jahre

World Wide Whisky – Signatory Vintage Orkney HP 14 Jahre 100 Proof Edition #59

Whisky-Evening – Clynelish 18 Special Release 2025

My Bar – Glendalough Single Cask Finishes

The Bourbon Diaries – Tennessee’s Finest