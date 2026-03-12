Guide zum Herunterladen: Feiern Sie den St. Patrick’s Day mit Teeling Whiskey

Eine nette Idee hat sich Teeling Whiskey zum St. Patrick’s Day (er ist am Dienstag, den 17. März) einfallen lassen: Einen Guide im PDF-Format, der über den Ursprung des Fests erzählt und neben Rezepten für Cocktails auch solche für typisch irisches Soda-Brot oder Black Pudding Sausage Rolls und mehr enhält. Zudem gibt es eine Anleitung fürs Verkosten.

Wir bieten Ihnen den Guide hier zum Download an und wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Schmökern, Nachmixen und Nachkochen – und natürlich beim Genießen:

Feiern Sie den St. Patrick’s Day mit Teeling Whiskey

Im März lädt Teeling Whiskey-Liebhaber dazu ein, den Geist des St. Patrick’s Day zu entdecken – ein Fest der irischen Kultur, des Geschichtenerzählens und exzellenter Whiskys, die man am liebsten mit Freunden genießt. Mit einem speziell erstellten Guide bringt Teeling das Herz dieser irischen Tradition nach Deutschland und liefert Inspiration für eine moderne Feier. Anlässlich des Feiertags präsentiert Teeling einen sorgfältig zusammengestellten St. Patrick’s Day-Guide, der in Zusammenarbeit mit dem Whisky-Experte und Gastgeber Gearóid O’Callaghan, bekannt als The Whisky Jack, entwickelt wurde. Der Guide beleuchtet die Geschichte des Festes, gibt Tipps für unvergessliche irische Zusammenkünfte und bietet Rezepte sowie Serviervorschläge, die perfekt zu Teeling Small Batch Irish Whiskey passen.

Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten steht Teeling Small Batch, die Flaggschiff-Abfüllung der modernen Dublin-Destillerie. Aus einer Mischung von Malt- und Grain-Whiskys hergestellt, die zunächst in Ex-Bourbon-Fässern reifen und anschließend in Rumfässern vollendet werden, überzeugt er mit einem reichhaltigen, lebendigen Geschmacksprofil – ideal sowohl pur als auch in Cocktails.

Der Guide liefert Cocktail-Inspirationen wie den erfrischenden Irish Maid und beinhaltet zudem irische Rezepte, die jede St. Patrick’s Day-Feier mit Freunden und Familie bereichern.

Teeling Small Batch Irish Whiskey ist bei Fachhändlern sowie online erhältlich. Der UVP beträgt 29,99€

Weitere Informationen über Teeling Whiskey und die Teeling Whiskey Destillerie finden Sie unter www.teelingwhiskey.com oder auf unseren Social-Media-Kanälen.