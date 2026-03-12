Im Zuge unserer Berichterstattung über die Übernahme des Vertriebs der schottischen Whiskymarken von International Beverage Group durch Sierra Madre haben wir auch kurz angschnitten, dass der thailänidische Prakaan Whisky ebenfalls über die IB Group in den Vertrieb von Sierra Madre gelangt ist.

Dazu haben wir nun eine Mitteilung des Importeurs erhalten, die auf die besondere Herstellungsweise sowie die Unterschiede der in Deutschland erhältlichen drei Abfüllungen eingeht – und die wir wie immer gerne mit Ihnen teilen:

Prakaan: Thailands erster Single Malt Whisky jetzt in Deutschland erhältlich

Prakaan lädt dazu ein, die lebendige und vielfältige Kultur Thailands auf neue Weise zu entdecken. Die Marke vereint Handwerkskunst, regionale Ressourcen und jahrhundertealte Destillationstechniken, um einen Whisky zu schaffen, der die Essenz des Landes in jeder Flasche trägt.

Hagen, Februar 2026 – Die deutsche Whisky-Landschaft wird aufgemischt und erhält eine exotische neue Dimension: Mit Prakaan kommt der erste thailändische Single Malt Whisky nach Deutschland.

Ursprung in der unberührten Natur Thailands

Der Ursprung von Prakaan liegt in Kamphaeng Phet, einer majestätischen UNESCO-Weltkulturerbestätte, umgeben von Nationalparks, geschützten Landschaften und üppigen Regenwäldern. Dort, wo die Natur noch unberührt ist, entsteht ein Whisky, der Thailands einzigartiges Klima, reine Quellen und jahrhundertealte Handwerkskunst nutzt, um ein unvergessliches Geschmackserlebnis zu schaffen. „Prakaan ist nicht nur ein Whisky, er spiegelt die Tradition und das Erbe Thailands wider“, sagt Penelop Lungwitz, Brand Managerin von Prakaan bei Sierra Madre. „Jedes Glas ist eine Einladung, die faszinierende Geschichte und die Aromen Thailands zu erleben.“

Eine Reise durch die Aromen Thailands

Prakaan lädt Whisky-Liebhaber ein, die Vielfalt und Tiefe der thailändischen Kultur durch die Tribura-Serie zu erschließen. Die Reihe ehrt die dreischichtigen Schutzmauern, die die Provinz umgeben und die als Inspiration für drei außergewöhnliche Abfüllungen dienen. Jede einzelne bietet einen einzigartigen Einblick in die Aromenwelt und das Erbe Thailands:

Prakaan Select Cask: Der charakteristische Hausstil von Prakaan. Reichhaltig und geschmeidig, mit Noten von tropischen Früchten, Honig, Vanille und einem Hauch von Zitrus. Gereift in Ex-Bourbon- Eichenfässern.

Prakaan Double Cask: Noten von Gewürzen, Rosinen und Schokolade überzeugen durch einen komplexen und vollmundigen Genuss. Gereift in Ex-Bourbon- und Ex-Sherry-Eichenfässern.

Prakaan Peated Malt: Für Liebhaber intensiver Aromen. Dieser Whisky begeistert mit kräftigem Rauch, ergänzt durch Vanille, Honig und ein langanhaltendes süßes Finish. Gereift in Ex- Bourbon-Eichenfässern.

Einzigartige Herstellung für authentischen Charakter

Die Herstellung der Prakaan-Reihe verbindet traditionelle Destillationstechniken mit modernem Innovationsgeist. Die Basis bildet reines Quellwasser aus den unberührten Quellen der Region Kamphaeng Phet, das in Kombination mit der tropischen Feuchtigkeit und Wärme Thailands die ideale Grundlage für die Reifung des Whiskys schafft. Die Gerste für Prakaan wird sorgfältig ausgewählt, gemahlen und in Edelstahlbehältern fermentiert. Anschließend erfolgt die doppelte Destillation in traditionellen Kupferbrennblasen und vereint so den Geist schottischer und amerikanischer Whiskytraditionen. Den abschließenden Schritt bildet die Lagerung in innovativen unterirdischen Lagerhäusern, in denen das tropische Klima Thailands eine einzigartige Reifung ermöglicht. Dafür kommen sorgfältig ausgewählte Ex-Bourbon- und

Ex-Sherry-Eichenfässer zum Einsatz, die dem Whisky eine harmonische Balance aus süßen, würzigen und fruchtigen Aromen verleihen. Ein Team aus erfahrenen Destillateuren überwacht jeden Schritt dieses anspruchsvollen Prozesses und passt traditionelle Methoden an die einzigartigen klimatischen Bedingungen und Ressourcen Thailands an.

Prakaan: Eine Einladung zur Entdeckung

Mit der Einführung von Prakaan in Deutschland haben Whisky-Liebhaber die Möglichkeit, eine außergewöhnliche Facette der thailändischen Kultur zu erleben. Jede Abfüllung spiegelt die Aromenvielfalt Thailands wider und lädt dazu ein, die thailändische Handwerkskunst und den einzigartigen Charakter seiner Herkunft auf besondere Weise zu entdecken. Prakaan überzeugt dabei durch seine Balance und Vielschichtigkeit.

Prakaan ist ab sofort bei whiskyzone.de erhältlich und wird in den kommenden Wochen schrittweise auch im ausgewählten Fachhandel verfügbar sein.

Die UVP liegt bei 49,99 € für Select Cask, bei 59,99 € für Double Cask und bei 54,99 € für Peated Malt. Der Vertrieb erfolgt über die Sierra Madre GmbH.